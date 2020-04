Martin Bajčičák by mal trénovať olympijskú víťazku

BRATISLAVA. Martin Bajčičák, rodák zo Zákamenného, po vzájomnej dohode ukončil spoluprácu so slovenskými biatlonistkami, sestrami Paulínou a Ivonou Fialkovými.

Rozhodol sa vrátiť k behu na lyžiach a najbližšie dva roky bude pôsobiť ako hlavný tréner poľského ženského reprezentačného družstva. „Dostal som ponuku od poľského ženského reprezentačného družstva v behu na lyžiach. V podstate si ma vyžiadala dvojnásobná olympijská víťazka Justyna Kowalczyková. Dúfam, že naša spolupráca bude klapať. S Paulínou a Ivonou sme sa dohodli, že pôjdeme každý svojím smerom. Pre mňa je to šanca trénersky sa posunúť, pre ne šanca výkonnostne podrásť,“ dodal.

Doposiaľ jediný slovenský víťaz pretekov Svetového pohára v behu na lyžiach v ére samostatnosti trénoval sestry Fialkové štyri sezóny. „Priniesol do našej prípravy iný pohľad, iný systém a odzrkadlilo sa to aj na výsledkoch. Som mu za to vďačná,“ povedala pre RTVS Paulína Fialková, ktorá sa pod vedením Bajčičáka prepracovala medzi svetovú biatlonovú špičku.

Rodák z Oravy je päťnásobný účastník zimných olympijských hier. Štartoval v Nagane, Salt Lake City, Turíne, Vancouvri i v Soči. Najlepší individuálny výsledok zaznamenal vďaka 8. miestu v skiatlone na ZOH 2006 v Turíne, kde bol ôsmy aj v tímovom šprinte s Ivanom Bátorym. Dvanásty skončil na 50 km klasicky v Salt Lake City 2002 a v Soči obsadil na päťdesiatke voľne 14. priečku.