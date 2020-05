Musíme vydržať, nedá sa nič robiť. Seniorom prišli spievať deti pod okno

Stačí jeden chorý v zariadení pre seniorov a bude zle. Preto vláda rozhodla o celoplošnom testovaní ich zamestnancov a klientov.

1. máj 2020 o 14:44 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. „Už vyzerám ako divá Bára, nemohli by ste ma ostrihať?“ opýtala sa 82-ročná Helena Ruttkayová. Patrí medzi sto obyvateľov Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Dolnom Kubíne. Priemerný vek je tam viac ako 83 rokov.

Stará sa o nich 75 zamestnancov. Všetkých sa dotkli prísne opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.

Dobrá nálada ich neopúšťa

„Musíme vydržať, nedá sa nič robiť,“ pokračuje čiperná dôchodkyňa. „Veď nám sa nič nerobí. Ale je to ťažké, keď je teraz vonku slniečko. Láka nás to von na prechádzku. No príkazy rešpektujeme. Radšej o dva týždne byť dlhšie zatvorení tu, ako byť v nemocnici alebo na cintoríne. Stačí jeden chorý a bude zle. Iba jedna obyvateľka odtiaľto hundre. Všetkým vravím, sadnite si na balkón, opaľujte sa. Ale dajte si veľký pozor, aby ste sa nespálili.“

Ani v tejto ťažkej situácii nestráca zmysel pre humor. „Taká som dobre naladená. Od rána mi chodili pesničky po rozume, spievala som si, až kým som nešla na raňajky.“

Na Veľkonočnú nedeľu mali dôchodcovia nečakaný koncert. „Prišla dcéra so siedmimi deťmi, ktoré má v opatrovateľskej starostlivosti a pod oknami nám spievali piesne. Ľudia boli hneď v oknách. Pustila som k sebe aj tých, čo bývajú na druhej strane a nevideli by ich zo svojho okna. Krásne to bolo. Aj sme im zatlieskali.“