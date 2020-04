Nielen podnikatelia, aj zákazníci ostali zúfalí. Ale svitá na lepšie časy

Oslovili sme pred Veľkou nocou rôzne prevádzky a poskytovatelia služieb na Orave, ktoré museli podnikanie z dôvodu šírenia koronavírusu a hrozbe pandémie ochorenai Covid-19.

21. apr 2020 o 20:36 Lýdia Vojtaššáková, Martin Pavelek, Dorota Mikulášová

Pozrite sa, ako na tom boli a sú na Orave kaderníctva, holičstvá, taxislužby, penzióny, reštaurácie, kozmetické centrá, hoteliéri, fitnescentrá, kvetinárstva, lyžiarske stredisko.

Sneh na zjazdovke vydržal, stredisko museli zatvoriť

Kým menšie lyžiarske strediská v nižších polohách končili sezónu, v Roháčoch je snehu dosť aj v apríli. V dôsledku opatrení krízového štábu ho však museli zatvoriť.

Konateľ Tatrawestu Stanislav Urban hovorí o viac ako 200-tisícovom výpadku tržieb na lyžovačke, bufetoch či hotelových službách. Prevádzkovatelia totiž plánovali, že stredisko bude v prevádzke nielen cez veľkonočné sviatky, ale výhľadovo až do konca apríla. „Chvalabohu, na to, aby sme dokázali zaplatiť podlžnosti voči bankám, bola zimná sezóna dobrá. Budeme sa snažiť robiť tak, aby sme dokázali zaplatiť aj ľudí, aby boli spokojní a aby sme po skončení mimoriadnej situácie mohli fungovať.“

Lyžiarske trate však neostali prázdne, zaplavili ich skialpinisti. Počas pekných dní tam denne šliapalo 100 až 200 milovníkov hôr. Predminulú nedeľu autá nemali kde parkovať, na zjazdovke sa vystriedalo vari aj 800 ľudí. „Ktosi mi povedal, že keby sme premenovali bufet pri hornej stanici na potraviny, mohli sme predávať a zarábať,“ hovorí s úsmevom Stanislav Urban. Keď vidí ideálne podmienky na jarnú lyžovačku, krásne počasie a vypnuté vleky, je mu aj smutno.

Tatrawesťáci však dúfajú, že koniec leta a jeseň by mohli ešte využiť a ponížiť tak straty, ktoré mimoriadna situácia v súvislosti so šírením koronavírusu priniesla. „Ak by to však malo trvať až do ďalšej zimy, bolo by to horšie.“ (LV)

Práca im už veľmi chýba

Kadernícky salón Veyron v Námestove patrí k jedným z najvychytenejších kaderníctiev v meste, v ktorom si na termín počkáte aj niekoľko týždňov. Ženy sú zvyknuté pracovať od rána do večera. Teraz je to inak.

„Denne dostávam niekoľko desiatok správ od zúfalých zákazníčok. Mohli by sme robiť súkromne, no je potrebné chrániť seba aj okolie,“ hovorí majiteľka Veronika Kolčáková.