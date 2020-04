Dávajú sa dokopy, aby z Oravy vytlačili hazardné hry

Hazard na Orave nemá miesto, hovorí Ľubomír Jaššo z Hruštína a tak sa rozhodol proti nemu niečo urobiť. Dal dokopy mladých ľudí, ich aktivity trocha pribrzdil koronavírus.

21. apr 2020 o 7:56 Lýdia Vojtaššáková

ORAVA. Viaceré slovenské mestá už prijali všeobecné záväzné nariadenia o zákaze niektorých hazardných hier. Má ho aj Námestovo, Tvrdošín a Trstená. V Trstenej ale ešte dobiehajú niektoré licencie na prevádzku. Mesto Dolný Kubín bolo zatiaľ s petíciami neúspešné.

Podľa Iniciatívy Zastavme hazard za každé euro vložené do hazardu sa spotrebujú tri až štyri eurá na riešenie dôsledkov. Ide však hlavne o ľudské osudy.

Vzniká občianska iniciatíva

„Cítil som obrovskú spoločenskú objednávku na boj s hazardom a preto som pred pár mesiacmi začal rozmýšľať nad vytvorením skupiny mladých ľudí, ktorí by mi pomohli s jeho zákazom,“ hovorí Ľubomír Jaššo. „A tak vzniká občianska iniciatíva Orava bez hazardu, je to zatiaľ len neformálne zoskupenie ľudí, nemá žiadnu právnu silu. Ale máme chuť pomôcť.“

Jaššo je presvedčený, že keď začnú robiť konkrétne kroky, pripoja sa ďalší. Ich cieľom je, aby všetky oravské samosprávy, kde majú hazardné hry zelenú, prijali všeobecné záväzné nariadenia o ich zákaze.

Zákon požaduje, aby proces zákazu herní a kasín iniciovali ľudia petíciou, ktorú podpíše aspoň 30 percent obyvateľov oprávnených voliť do orgánov samosprávy. Ak je petícia v poriadku, miestne zastupiteľstvo ich zakáže. Súčasne vydané licencie na prevádzkovanie hazardných hier zaniknú uplynutím ich platnosti.

Musí to byť rýchle

Ľubomír Jaššo aktuálne zisťuje, aký je stav výherných automatov a herní v oravských obciach a mestách. Tam, kde sú, chcú aktivisti iniciovať petície.

„Začneme vo Vavrečke. Musí to prebehnúť rýchlo, lebo čím dlhšie bude zbieranie podpisov trvať, tým viac problémov sa môže vyskytnúť.“

Iniciatíva Orava bez hazardu si však uvedomuje aj vážnosť spoločenskej situácie v spojení so šíriacim sa vírusového ochorenia Covid-19 a preto nebude podnikať žiadne aktivity, kým sa daná situácia nevyrieši.

„Viem, že súboj s hazardom na Orave bude náročný, no nebojím sa, lebo viem, že spoločne to dokážeme. V Dolnom Kubíne už v minulosti pokusy boli, no neúspešné. Teraz sme pripravení uspieť,“ dodal Jaššo.

