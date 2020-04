Samospráva ponúkla seniorom pomocnú ruku, pridali sa aj skauti

DOLNÝ KUBÍN. Keďže šíriaci sa koronavírus najviac ohrozuje seniorov, dolnokubínska samospráva sa rozhodla spolu s dobrovoľníkmi pomáhať tejto skupine ľudí s donáškou obedov aj s nákupmi do domácností. Aj týmto krokom chce radnica pomôcť, aby dôchodcovia v čase koronavírusu obmedzili svoj pohyb vonku na minimum.

„Našim cieľom je v nadväznosti na šírenie ochorenia COVID-19 ochrániť najzraniteľnejších spomedzi našich obyvateľov. Aj preto sme sa v tejto ťažkej situácii rozhodli zabezpečiť našim seniorom, ktorí žijú sami alebo majú rôzne zdravotne problémy, dovoz obedov, potravín a liekov,“ povedal primátor Ján Prílepok.

Mesto aktuálne zabezpečuje viac ako 80 obedov denne pre starých ľudí. Pomocnú ruku ponúkli aj mladí skauti z 53. zboru Gentiana Dolný Kubín. „Som vysokoškolskou študentkou a tým, že nám zavreli školy, tak sme sa rozhodli ponúknuť pomoc mestu. Keďže sme členovia Slovenského skautingu, tak našou povinnosťou ako skautov je pomáhať. A preto, kým je naša činnosť ako organizácie pozastavená, tak sme sa rozhodli, že aspoň takýmto spôsobom môžeme byť nápomocní,“ vysvetlila dobrovoľníčka Alžbeta Fedorová.

Dobrovoľníkov zaškolili pracovníčky sociálneho odboru a pri roznášaní musia dodržiavať prísne hygienické opatrenia a nosiť ochranné rúška na tvár či rukavice. „Dobrovoľníci nosia vesty s označením dobrovoľník mesta, aj vzhľadom na ľahšiu identifikáciu osôb,“ objasnila Eva Palugová, vedúca odboru sociálnych vecí a rodiny na mestskom úrade.

Ľudia starší ako 65 rokov alebo občania v núdzi, ktorí bývajú sami alebo ako manželský pár a nemajú v meste príbuzných, môžu kontaktovať dolnokubínsky mestský úrad. Upresnia, čo potrebujú z potravín, drogérie alebo liekov a postupne im to pracovníci odboru sociálnych vecí a rodiny dovezú. Mesto takto zabezpečuje minimálne tri až štyri nákupy do týždňa. „Stačí ak nás ľudia v núdzi budú kontaktovať na telefónnom čísle 0907 956 044 alebo na seniori@dolnykubin.sk každý deň vrátane víkendov a sviatkov, od 8.00 do 14.00 hodiny,“ ozrejmila postup Palugová.

Radnica zriadila na začiatku epidémie šírenia koronavírusu službu POMOC V NÚDZI pre osoby, ktoré sa nemajú na koho obrátiť. Či ide o seniorov, ľudí so zdravotným znevýhodnením, osamelého rodiča s malými deťmi alebo v osoby v karanténe. Za skoro tri týždne nepretržitej prevádzky infolinky zaregistrovali pracovníci sociálneho odboru stovku telefonátov a približne rovnaký počet mailov. „Najčastejšie sa ľudia zaujímali o obmedzenia v súvislosti s koronavírusom či o rúška na tvár. Neskôr k nim pribudlo aj množstvo otázok od seniorov a ich príbuzných, akým spôsobom im mesto vie pomôcť zabezpečiť donášku obedov, potravín a liekov,“ konštatovala Ľubomíra Bernoláková z odboru sociálnych vecí a rodiny na mestskom úrade.

Dolnokubínska radnica okrem toho rozdáva aj rúška obyvateľom mesta, ktorí si o ne požiadajú telefonicky alebo emailom. „Počas predchádzajúcich dní sa podarilo rozdať viac ako 300 kusov týchto ochranných prostriedkov v meste Dolný Kubín. Pripomíname však, že na jednu osobu prideľujeme maximálne dve rúška na tvár. Taktiež sme na základe zoznamu dodávali rúška predsedom jednotlivých spoločenstiev v meste," doplnila Bernoláková s tým, že o distribúciu sa postarajú zamestnanci mesta.

Aktuálne je meste Dolný Kubín okolo 3000 ľudí v dôchodkovom veku.