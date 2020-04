Určili ďalšie miesta na Orave pre Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia

Karanténne stredisko pre repatriantov zo zahraničia je aj v hoteli Arman v Nižnej, pribudne možno Slaná voda v Oravskej Polhore.

16. apr 2020 o 20:24 Martin Pavelek

NIŽNÁ. Ubytovanie repatriovaných Slovákov do povinnej karantény v Tília kempe Gäceľ v Oravskej Porube vzbudilo medzi obyvateľmi dolnej Oravy vášne. Jedny obhajujú pomoc ľuďom prichádzajúcim zo zahraničia, druhým sa to nepáči.

Podobná situácia nastala aj v Nižnej, kde sú v hoteli Arman už tiež ubytovaní repatrianti v karanténe. Obec to oznámila na svojej internetovej stránke.

V zozname je aj Chata Slaná voda v Oravskej Polhore. Každý okres by tak mohol mať jedno zariadenie. Námestovo a Dolný Kubín v odľahlejších miestach mimo mesta a dediny, v Nižnej priamo medzi bytovkami.

Obyvatelia Nižnej, ktorých sme stretli vo štvrtok podvečer na prechádzke v okolí hotela, nemajú so zriadením karanténneho strediska žiadny problém. „Vôbec mi to nevadí, nevychádzajú von, je to zabezpečené,“ hovorí mamička s dvoma malými deťmi zo susednej bytovky. „Možno ani nie sú infikovaní.“

Súvisiaci článok Hlavné priority v ekonomike? Zdravie a mať čo jesť, hovorí podnikateľ z Oravy Čítajte

Rovnaký názor majú aj dve ďalšie mladé ženy, jedna býva na druhej strane rieky, druhá v tretej bytovke, zhruba 200 metrov od hotela. „Musia niekde bývať. Možno také niečo budeme aj my potrebovať,“ zhodli sa nezávisle od seba.

Mladý muž z dediny dodal, že tak aj hotel bude mať aspoň nejaké príjmy. „Je to v pohode.“

Išli do toho dobrovoľne

„Ubytovanie v hoteli Arman som ponúkol trstenskej nemocnici, Žilinskej župe aj štátu," povedal majiteľ hotela Marián Murín. Ponuku využil štát. „Tí ľudia sa zo zahraničia chceli vrátiť domov. Čo sme ich mali nechať na hraniciach v autobusoch a autách tak, ako nechali ľudí na lodi kdesi v Japonsku? Teší ma, že personál sa k tomu tiež postavil pozitívne. Musíme pomáhať." Zariadenie má kapacitu necelých sto lôžok, momentálne tam býva 68 repatriantov z viacerých okresov Slovenska.

Michal Lavrík, prednosta Okresného úradu v Žiline vysvetlil postup výberu. „Všetky tieto zariadenia boli do zoznamu poskytovateľov týchto služieb zaradené na základe vlastnej žiadosti. Ich majitelia sa zachovali ako patrioti a ponúkli pomoc."

Súvisiaci článok V OFZ sa ľudia obávajú ďalších dní Čítajte

Ministerstvo sa snaží do nich umiestňovať hlavne ľudí z Oravy. Ale keďže niektoré kraje majú svoje kapacity už naplnené, prichádzajú k nám aj z iných oblastí. Nie sú to nakazení ľudia z rómskych osád.

„Na ministerstve vnútra tieto zariadenia zaregistrovali a keďže spĺňali podmienky, vybrali ich,“ povedal Lavrík. „Dostali sme ich zoznam, vydali príkaz, zabezpečili potrebné školenia, ochranné pomôcky.“

Internáty sú prázdne

Viacero ľudí poukazuje na to, že pôvodne sa hovorilo o ubytovaní repatriantov na stredoškolských internátoch. V Žilinskom kraji je na tento účel v nich vyčlenených 255 lôžok.

Michal Lavrík vysvetlil, prečo sú zatiaľ prázdne. „Väčšinou majú spoločné sociálne zariadenia a pri karanténe sa ľudia nemôžu stretávať, nemôžu ani vyjsť von z izby. Internáty sú preto určené hlavne pre zdravotnícky personál, ktorý by v prípade väčšieho rozšírenia choroby nechcel po práci chodiť domov a ohrozovať rodinu. Čas do návratu do práce by strávili tam.“

Ako je to s financovaním?

Veľa dohadov sa objavuje aj pri financovaní prevádzky karanténnych zariadení. Na osobu a deň na stravu si môže účtovať maximálne 13 eur, preplatí to štát. Uhradí aj mzdu zamestnancom. Vychádza pritom z trojmesačného priemeru. Uhradí aj iné opodstatnené náklady.

Súvisiaci článok Pri Dolnom Kubíne sú ubytovaní ľudia v karanténe Čítajte

Treba však upozorniť, že nikdy nie je využitá celá kapacita zariadenia, pretože v rámci ochrany zdravia izby nie sú preplňované, v niektorých bývajú ľudia samostatne, pretože majú príznaky koronavírusu alebo ho už majú potvrdený. Aj preto sa ubytovacie kapacity v hoteloch, kempoch, penziónoch rýchlo míňajú a vyčleňované sú ďalšie.

Michal Lavrík potvrdil, že na Orave zatiaľ nie je v pláne otvoriť ďalšie zariadenie slúžiace na povinnú karanténu. Márne však hľadajú ubytovanie pre repatriantov na Kysuciach, kde takto pomáhať nechcú a dobrovoľne sa neprihlásilo žiadne zariadenie.

Objekt karanténneho zariadenia

Okresný úrad Žilina na základe vyhlásenia núdzového stavu podľa Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 16 ods. 4 písm. g) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu určuje organizáciu OMOSS ako subjekt hospodárskej mobilizácie. V rámci vykonávania tohto opatrenia určený subjekt zabezpečí vo svojej prevádzke Hotel Arman ubytovanie a stravovanie fyzickým osobám, ktorým bola nariadená povinná karanténa, ako aj ďalšie podporné služby pre prevádzku karanténneho zariadenia.