Hlavné priority v ekonomike? Zdravie a mať čo jesť

Juraj Habovštiak: Teraz máme len dve hlavné priority v ekonomike – zdravie a mať čo jesť. Nechcem teraz viacej.

15. apr 2020 o 7:33 Lýdia Vojtaššáková

KRIVÁ. Hovoríme s Jurajom Habovštiakom, konateľom spoločnosti MTS v Krivej.

Rázne opatrenia urobili vo firme, kde pracuje bezmála 400 ľudí, už pred takmer mesiacom. Zhruba polovica zamestnancov odišla pracovať z domu a ostatní dostali voľno. Ostať spolu bolo veľkým rizikom šírenia vírusu vo firme.

To však neznamenalo, že ste sedeli a čakali.

Zatiaľ sme robili nevyhnutné opatrenia, aby sme sa mohli vrátiť do práce, pretože máme zákazky, ktoré majú presné termíny a zákazníci nám ich zatiaľ neposúvajú. Musíme pracovať.

Výrobu sme rozdelili na štyri úplne oddelené samostatné zóny tak, aby sa ľudia nemohli navzájom stretnúť. Zaviedli sme aj druhú zmenu, aby sme znížili počet pracovníkov pracujúcich spolu v jednej zóne.

“ Je lepšie urobiť si blackout radšej každý sám zodpovedným správaním. Nemusí ho potom nikto vyhlasovať. „ JURAJ HABOVŠTIAK

Medzi zmenami je prestávka na celkovú dezinfekciu a tiež sa nesmú stretnúť

pracovníci pracujúci na prvej zmene s pracovníkmi na druhej zmene. Takto máme výrobu rozdelenú na osem častí. Ak náhodou bude niekto infikovaný, tak do karantény sa dostane len jeden team. Ostatní môžu pracovať ďalej. Okrem týchto ôsmich výrobných tímov sú ešte samostatné dva logistické tímy, tiež údržbové a my, nevýrobní pracovníci, stále pracujeme z domu.

Takto sa nám podarilo obnoviť výrobu prakticky na približne deväťdesiat percent.

Ako zvládate situáciu ľudsky i finančne?

Sme nastavení tak, že dokážeme znížiť výdavky na minimum a prežiť pomerne dlhé obdobie. V dobrých časoch investujeme a v zlých potom stačí platiť len mzdy a energie.

Ako som uviedol, naši odberatelia zatiaľ nesignalizujú nič, čo by nás mohlo ohroziť, ale musíme rátať so všetkým. Je dôležité, aby sa firmy nedostali do platobnej neschopnosti, nezbankrotovali, alebo aby neboli och-romené epidémiou.

My by sme mali situáciu zvládnuť. No nezávisí všetko len od nás. Nevie nikto predpovedať, ako sa to bude všetko ešte vyvíjať. Náš cieľ je byť pripravení na to, keď sa ekonomika opäť rozbehne. Aby sme nebrzdili našich zákazníkov. Najmä dôležité priemyselné podniky, ktoré rátajú s našou pomocou.

Preto pracujeme a zvykáme si na iný systém práce v prísnych hygienických podmienkach. Čím skôr si zvykneme, tým lepšie. Mohlo by sa zdať, že sa ekonomika zastavila a netreba také pracovné nasadenie ako predtým. Práve naopak. V každej kríze musíme zabrať ešte viacej a bude nás to stáť veľa síl, aby sme to úspešne zvládli. Verím, že sa nám to vo firme a aj na Slovensku podarí.

Hovorí sa aj o prípadnom blackoute, aký je váš názor na takého vypnutie Slovenska?