Na cintoríne vraj konal skratovo. Pozrite, čo urobil

Aj pietne miesta sa stávajú terčom ľudí, ktorí neváhajú pre svoj osobný prospech porušiť právne aj morálne zákony. Po mramore a kameni sa dostali na rad stromy.

20. apr 2020 o 7:15 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. „Keď som otvorila bráničku, skoro som spadla z nôh,“ hovorí Albína Pániková, správkyňa židovského cintorína v Dolnom Kubíne. „Najväčší zdravý strom, ktorý zasadili ešte Židia, ležal spílený na zemi a pritom ako padol, poškodil kamenný plot.“

Vtedy ešte netušila, že rovnaký osud postihol ďalších osem stromov.

Vinník sa priznal

„Pri obhliadke Kuzmínova sme zbadali vyvalený strom trčať ponad plot,“ povedal náčelník mestskej polície Dušan Medzihradský. „Mysleli sme si, že ho vyvrátil vietor.“ Nález oznámili správkyni cintorína.

Po prvotnom šoku začala zisťovať, čo sa stalo. Za plotom cintorína v záhrade rodinného domu zbadala popílené kláty dreva a ženu. „Spýtala som sa jej, či je to drevo, povedala že ich nie je a nevie, komu patrí.“

Počas rozhovoru s televíznym štábom vošiel na cintorín muž bývajúci vedľa.

Prečítajte si tiež Určili ďalšie miesta na Orave pre Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia Čítajte

„Opýtala som sa ho, či nevie, čo sa stalo. Priznal sa, že stromy vypílil. Neviem, čo ho to napadlo. Nemal povolenie od Židov ani od mesta. Pýtala som sa ho, prečo to urobil. Veď sú tu aj staré suché stromy, nebezpečne naklonené, ktoré treba vypíliť. Boli by sme sa dohodli a urobili s nimi poriadok. Povedal, že konal skratovo. Vraj sa bál, aby mu pri vyvrátení vetrom nepoškodili jeho majetok.“

Správkyňa Pániková je zhrozená. „Najskôr prišlo rozkrádanie a ničenie pomníkov, potom začalo ničenie a rozkrádanie plota a teraz prišla ďalšia etapa, rozkrádanie stromov.“