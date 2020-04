Potravinám v skladoch končí záruka. Aha, čo s nimi urobili

Nechceli, aby kvôli blížiacej sa dobe konca spotreby skončili ako odpad v koši.

20. apr 2020 o 11:41 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Dolnokubínska samospráva sa vzhľadom k celoštátnemu uzatvoreniu všetkých škôl v meste v súvislosti so šírením koronavírusu rozhodla zmysluplne využiť potraviny, ktoré boli uskladnené v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Sú to potraviny, ktoré ostali v sklade a sú pred koncom záruky v mesiaci máj.

„Potravinám, ktoré sme mali naskladnené a nebolo možné ich vrátiť dodávateľovi sme skontrolovali záručné doby. Tie, ktoré by exspirovali do konca mája, sme sa rozhodli darovať ľudom, ktorí to najviac potrebujú. Sú to napríklad rodiny s maloletými deťmi, osoby, ktoré sú na to odkázané a taktiež zariadenia opatrovateľskej služby pre seniorov či zariadenia dočasného bývania. Bolo pre nás nemysliteľné, aby jedlo v našich školských kuchyniach skončilo ako odpad,“ povedal Ján Prílepok, primátor mesta.