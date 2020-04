Dolnokubínčania nemusia platiť dane. Dokedy?

Zmena termínu sa dotkne viac ako 15-tisíc rozhodnutí, služby ostanú zachované v doterajšej podobe.

18. apr 2020 o 17:45 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Samospráva pristúpila z dôvodu mimoriadnej situácie so šírením koronavírusu k zmenám, ktoré sa týkajú splatnosti a distribúcie rozhodnutí k miestnym daniam. V prípade fyzických osôb pôjde o zmenu termínu splatnosti dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálny odpad či za drobný stavebný odpad na 31. október . Zmena termínu sa dotkne viac ako 15-tisíc rozhodnutí.

Rozhodnutia donesú domov

„Sme si vedomí aktuálnej epidemiologickej situácie a preto sme sa rozhodli prijať opatrenia, ktoré súvisia s distribúciou rozhodnutí za platbu daní a miestnych poplatkov. Chceme, aby doručovanie týchto rozhodnutí do domácnosti bolo čo najviac bezpečné aj po hygienickej a epidemiologickej stránke,“ povedal primátor Ján Prílepok.

Súvisiaci článok Určili ďalšie miesta na Orave pre Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia Čítajte

Roznos rozhodnutí po ich spracovaní bude samospráva zabezpečovať priebežne zamestnancami mesta a v mimoriadnych prípadoch cez Slovenskú poštu. Pošta v súčasnosti nedoručuje zásielky do vlastných rúk. Dolnokubínčania by len dostali žlté lístky, s ktorými by si museli prísť fyzicky prevziať list na poštu.

„Takáto zvýšená koncentrácia obyvateľov na pošte v tejto chvíli nie je žiadúca. Preto sa budeme snažiť tieto rozhodnutia distribuovať priamo do domácností za zvýšených hygienických opatrení. Ale s tým však súvisí to, že na samotný roznos budeme potrebovať oveľa dlhší čas a tým je aj podmienené posunutie splatnosti až na koniec mesiaca október,“ dodal primátor.