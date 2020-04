Soňa Stanovská: V Dolnom Kubíne mám najlepšie podmienky

Oravská vodnoslalomárka sa chcela kvalifikovať do Tokia.

8. apr 2020 o 10:00 Tomáš Ferenčík

DOLNÝ KUBÍN. Rok 2020 stratil prívlastok olympijský. V Japonsku to mala byť oslava športu, ale všetko zmenila pandémia koronavírus. Narušila výrazne plány športovcov.

Oravská vodnoslalomárka Soňa Stanovská sa pripravovala na májové majstrovstvá Európy do Londýna, kde túžila získať miestenku na olympijské hry. Napodobnila by tak otca Miroslava, ktorý sa v roku 1996 zúčastnil pod piatimi kruhmi v Atlante. Rozprávame sa s 20-ročnou talentovanou Dolnokubínčankou.

Aká je vaša reakcia na preloženie olympijských hier v Tokiu?

Na danú situáciu, čo sa deje vo svete, je to asi najlepšie východisko. Samozrejme, že to všetkých športovcov nesmierne mrzí, no nič sa nedá robiť.