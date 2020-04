Polícia vysvetlila, čo bude a čo nebude pokutovať počas Veľkej noci

Policajti tvrdia, že budú ústretoví voči ľuďom so zdravým rozumom.

7. apr 2020 o 18:32 Martin Pavelek

ORAVA. Podľa uznesenia Vlády SR a nariadenia hlavného hygienika budú na Slovensku platiť mimoriadne opatrenie v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v termíne od 8. apríla od 00:00 do 13. apríla 23:59 (streda až pondelok).

Vysvetlenie polície

Na základe tisícok komentárov s opakujúcimi sa otázkami sa Policajný zbor rozhodol vydať nasledujúce stanoviska. V rámci dodržiavania uznesenia Vlády SR odporúčame v najkonkrétnejších a najšpecifickejších situáciách riadiť sa zdravým rozumom. Čo to znamená?

► Pri prejazde jednotlivými okresmi či už autom, na bicykli alebo pešo sa musíte pripraviť na to, že pre príslušníkov Policajného zboru vyplníte dotazník so svojimi súkromnými a kontaktnými údajmi, ako aj s dôvodom vášho presunu. To, či ste uviedli pravdivé údaje, budú policajti vyhodnocovať priebežne, napríklad aj počas vášho návratu do okresu, kde bývate.

► Pre uľahčenie presunu a pre urýchlenie kontroly vám odporúčame hodnoverne preukázať účel vášho presunu z okresu do okresu.

Čo môžete, ale nemusíte použiť? Napríklad pracovnú zmluvu, potvrdenie od zamestnávateľa, súdne rozhodnutie o starostlivosti o dieťa, bloček z nákupu pri ceste naspäť do okresu, potvrdenie o neodkladnom výkone živnosti alebo podnikania, doklad o objednávke výkonu prác atď.

► Cieľom mimoriadneho opatrenia je minimalizovať pohyb ľudí medzi okresmi. Policajný zbor si uvedomuje, že určitý pohyb bude pretrvávať aj počas platnosti nariadenia.

Policajti pri hodnoverným preukázaní účelu cesty budú voči občanom postupovať ústretovo. Je nutné si uvedomiť, že obmedzenie má mať najväčší dopad na takých občanov, ktorí nerešpektujú akékoľvek opatrenie, ktorým nezáleží na tom, či vírusom nakazia svojich blízkych a susedov, ktorí majú z celej situácie zábavu a podobne.

Treba sa riadiť zdravým rozumom

► Bývam v okrese 1, no potraviny sú v okrese 2, ušetrím 30 kilometrov. Choďte do okresu 2, policajti vám nebudú robiť problémy.

► Bývam v okrese 1 na hranici s okresom 2 a išiel som vyvenčiť psa, no v lese som prekročil hranicu okresu. Nič sa nedeje, policajti vám nebudú robiť problémy.

► Svoje cesty minimalizujte, absolútne sa vyhýbajte rekreáciám mimo svojho bydliska. Von choďte iba na prechádzky do prírody, vyvenčiť psa, alebo na nákup (potraviny budú aj tak zatvorené v piatok, nedeľu a pondelok).

Kto musí, nech naďalej chodí do práce, do miesta výkonu podnikania, alebo do miesta výkonu živnosti, ak sa na výkon jeho činnosti nevzťahuje jedno z predošlých opatrení. Príbuzných nenavštevujte, ak nie sú odkázaní na vašu starostlivosť.

► Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na cestu do zamestnania či na výkon podnikateľskej činnosti, nákup nevyhnutných potrieb, ako sú potraviny či lieky pre seba či niekoho iného, krmivo pre zvieratá, alebo na cestu do zdravotníckeho zariadenia.

► Výnimku má aj pohyb v prírode v rámci okresu, ale aj cesta vo vnútri okresu, ak sa niekto stará o človeka, ktorý je odkázaný na pomoc, či cesta na pohreb blízkej osoby. V prípade Bratislavy a Košíc sú takéto cesty limitované územím mesta.

Dodržiavanie opatrení bude kontrolovať polícia aj armáda. Pokuta sa môže vyšplhať až na 1659 eur.

