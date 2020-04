Kolkári Trstenej by chceli sezónu dohrať

Počas súťažného voľna prebiehajú na kolkárni pod Kľozovom maliarske práce.

7. apr 2020 o 14:00 Tomáš Ferenčík

TRSTENÁ. Slovenský kolkársky zväz je jedným z mála, ktorý ešte sezónu 2019/2020 neukončil. Pre kluby zatiaľ platí, že ročník je prerušený a zápasy by sa mali dohrávať po zrušení plošného zákazu. „Nechceme, aby sa sezóna zrušila,“ hovorí predseda kolkárov Trstenej Marián Benický. „Chceli by sme postúpiť do extraligy, dorastenci hrajú o majstra republiky. Chýbajúce zápasy by sa dali dohrať behom troch týždňov.“

V kolkárni pod Kľozovom síce nepočuť buchot zvalených kolov, ale klub využil priestor na iné činnosti. „Maľujeme kolkáreň vo vnútri a robíme tiež iné náležitosti ohľadom dráh. Činnosti, ktoré boli naplánované na júl, som presunul.“

Ak by sa sezóna dohrala, trstenský klub bojuje ešte na troch frontoch. V spoločnej lige Česka a Slovenska sú zatiaľ Starekovci na treťom mieste. Iba bod strácajú na druhé Rokycany. V prvej lige začala play-off. Štvrťfinálovú sériu začala Trstená domácou výhrou nad Žarnovicou B 6:2. Odveta sa ešte nehrala. V základnej časti skončilo oravské mužstvo druhé.

Veľký úspech dosiahli dorastenci. Po šiestich rokoch hrajú znova o majstra Slovenskej republiky. „Máme dobrú generáciu chlapcov a ešte rok minimálne budeme mať,“ povedal Marián Benický. Prvý turnaj sa konal v Trstenej a domáci chlapci obsadili tretiu priečku.