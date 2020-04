V OFZ sa ľudia obávajú ďalších dní

Šéf hutníkov z Oravy: Máme kopec otázok, nik nevie odpovedať.

16. apr 2020 o 11:41 Tomáš Vašuta

Hutnícke fabriky mali problémy už pred vypuknutím pandémie koronavírusu. Platilo to aj o spoločnosti OFZ, ktorá minulý rok zamestnávala na Orave 500 ľudí a v závere vlaňajška musela prepúšťať. Aktuálna situácia jej pozíciu na trhu ešte zhoršuje.

Na rozdiel od automobiliek nemôže výrobu odstaviť zo dňa na deň. O aktuálnej situácii na trhu pre Index porozprával výkonný riaditeľ OFZ Branislav Klocok.

Ako sa vás dotýkajú opatrenia, ktoré v súvislosti s koronavírusom zaviedla vláda?

Máme niekoľko oblastí, ktoré sú problematické. V prvom rade je to otázka pracovníkov. Všetci, ktorí môžu robiť z domu, aj robia. Ale my sme výrobná firma, operátori musia prísť do roboty, aby sme vyrábali to, čo máme. V tomto smere sme zaviedli obmedzený (karanténny) režim, ale ten sa dá udržať maximálne týždeň, dva. Ten kto mohol, zobral si náhradné voľno či dočerpal dovolenku, ale už o týždeň môžeme mať problém. Chýbajú nám jasné inštrukcie od kompetentných, ako by sme mali postupovať.

Môžete uviesť príklad?

Naši pracovníci majú spoločné šatne a stretávajú sa tak pri príchode, ako aj odchode z práce. Nemáme ujasnený postup, v prípade, že jeden z nich bude mať pozitívny test na koronavírus. Snažili sme sa dopátrať k tomu, ako by sme mali postupovať, ale k ničomu sme neprišli. Medializované riešenia, aké uplatňujú v týchto prípadoch strojárske a automotive firmy, sú u nás v hutníctve nepoužiteľné.

Vo vašom prípade by asi nemohlo dôjsť k úplnému zatvoreniu výroby.

My máme charakter výroby, ktorú nemôžeme zo dňa na deň odstaviť. Máme elektrické oblúkové pece, ktoré prevádzkujeme 24 hodín denne, sedem dní v týždni. U nás sa nedá vypnúť vypínač a ísť domov.

Pece musia horieť, keď zhasnú, sú s tým spojené obrovské ekonomické náklady. Navyše, nemáme ani náhradných ľudí, ktorí by prišli chorých zastúpiť. Zatiaľ takýto prípad nemáme, ale keď nastane, ešte neviem, čo urobíme. Ďalším problémom sú dopravné obmedzenia.

Asi vám situáciu skomplikovalo uzavretie hraníc.

Áno. Zatiaľ sa nám daria veci akým-takým spôsobom riešiť, ale je len otázka času, kedy bude problém s dodávateľským reťazcom. Hrozí nám, že nepríde materiál do výroby, alebo že nebudeme vedieť dodať my. V súčasnosti podnikatelia nemajú jasno, čo sa stane, ak pre aktuálnu situáciu nedodržia platné odberateľsko-dodávateľské zmluvy.

Napríklad v čom?