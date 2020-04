Na futbalovom štadióne vyčíňali vandali

Klub ponúkol za dolapenie páchateľov 150 eur.

5. apr 2020 o 13:00 Tomáš Ferenčík

TVRDOŠÍN. V súčasnej situácii, kedy by si mali ľudia ešte viac pomáhať, sa len ťažko dá pochopiť správanie vandalov na futbalovom štadióne v Tvrdošíne. Ihriská zívajú prázdnotou a tak tam našli útočisko. Keď prišiel v sobotu prezident

ŠK Tvrdošín Peter Machunka na ihrisko, ostali mu iba oči pre plač. Na tribúne od rieky Oravy našiel polámané i prepálené miesta na sedenie. „To nie sú ľudia, ale zvery,“ hovorí vo videu. „Nie je to prvý raz, čo robili na štadióne neporiadok. Máme celý areál oplotený, iba od rieky nie. Myslím, že chodia tadiaľ. Nechápem, ako to môžu spraviť. Nechápem rodičov, ako vychovali svoje deti. Je to nepochopiteľné. Aj keď tu budem spať týždeň, tak ich nájdem.“

Krátko po zverejní videa uverejnil ŠK Tvrdošín výzvu, že ponúka 150 eur za dolapenie páchateľov. Zdá, že zabrala, lebo vo večerných hodinách sa už objavilo na facebookovej stránke klubu správa. „Vďaka dobrým ľuďom a kamerovým záznamom máme pravdepodobne mena tých nespratníkov. Neuveríte sú medzi nimi aj dievčatá. Je to v rukách polície. Ďakujem.“

Celkovo vandali poškodili 27 sedačiek. Cena jedna sa hýbe od 9 do 12 eur. Tvrdošínsky klub plánuje v blízkom období dokončiť oplotenie a tiež ide namontovať v strede tribúny kameru.