Tibor Šándor aj o koronavíruse: Je to ako beh cez mínové pole

Mladým zvykne na prednáškach hovorievať, že naše zdravie je ako sklo. Je čisté, číre, pevné, krásne. Stačí skalka a popuká alebo sa rozbije. Dokážeme ho poskladať? Radí aj seniorom. Hovoríme s Tiborom Šándorom, policajným preventistom OR PZ v Dolnom Kubíne.

4. apr 2020 o 10:00 Lýdia Vojtaššáková

Dnešná doba je v súvislosti so šírením nebezpečného koronavírusu a hroziacou pandémiou najmä o zodpovednosti a rešpektovaní autorít. Správame sa už zodpovednejšie?

Život delí ľudí na tri kategórie. V prvej sú ľudia múdri, zodpovední, učia sa na chybách iných a snažia sa predísť nešťastiu. V druhej sú ľudia ro-zumní, ktorí si nechajú poradiť, mohli nevedieť, že môžu ublížiť sebe i druhým. No a potom tu máme hlupákov, ktorí aj napriek upozorneniam, odporúčaniam, zákazom, príkazom ohrozujú svojím konaním nielen seba, ale aj druhých.

Prirovnávam túto situáciu behu cez mínové pole. Buď ťa to zasiahne, alebo nezasiahne. A keď ťa to zasiahne, môžeš zasiahnuť aj iného.

Dostáva aktuálna mimoriadna situácia ľudí z tretej kategórie do vyšších?

Žiaľ, stále tu máme aj nezodpovedných ľudí.

Poučku čo je to zodpovednosť by mali poznať už desaťročné deti. Zopakujem ju. Zodpovednosť je správanie každého k svojmu okoliu. Má sa správať tak, aby iného neohrozil na živote, zdraví, nepoškodil mu majetok a aby tí, ktorí sú na neho odkázaní, ako starí, chorí a deti, neutrpeli núdzu.

Mimochodom, je aj v Desatoro Božích prikázaní. V ktorom? V štvrtom, ktoré hovorí: Cti otca svojho i matku svoju. Nehovorí totiž len o rodičoch, ale o každom, kto ťa má niekde priviesť.

Záver? Múdry človek za upozornenie poďakuje, hlupák sa urazí.

Doteraz mali mnohí silné ego, boli samoľúbi, ťažko niesli akékoľvek obmedzovanie slobody. Zmení ľudí strach a obava z ochorenia Covid-19?

Z fyziologického hľadiska je strach vždy na niečo dobrý pre ďalší vývin človeka. Môžeme to pozorovať aj na zvieratách. Keď cítia v stáde ohrozenie, vždy idú za vodcom, za autoritou.

“ Dnešná doba je o tom, že treba rozmýšľať racionálne, čo ideme robiť. Dvakrát meraj, raz strihaj. Toto porekadlo je v dnešnej dobe vysoko aktuálne. „ TIBOR ŠÁNDOR

Aj teraz začínajú ľudia cítiť ohrozenie, nevedia na mnohé veci reagovať, tak vnímajú autority, ktorými pohŕdali vďaka dobe konzumizmu. Pohŕdali policajtmi, verejnými činiteľmi. Ale keď je človek ohrozený, keď má strach, keď je v strese, vtedy začína autoritu vnímať, lebo je na ňu odkázaný. Autoritou však nie je niekto zrazu určený. Autoritou sa stáva človek v živote vďaka svojim postojom.

Inštitúcia polície ako autority tu nevznikla preto, aby človeka obmedzovala, ale aby pomáhala. Pracuje tímovo, konštruktívne. Ale ak máme niekomu pomáhať, tak nás musí počúvať. Je to normálny jav, ktorý už používali staroveké civilizácie.

Oznamovať nezodpovedných by ľudia mali, ale mnohí to berú ako žalovanie či donášanie.

Oznámiť niekoho, že nedodržiava karanténu, nie je donášanie, lebo tu sa už nehráme o guľôčky. Ide o život a zdravie. Donášanie nie je, keď hovoríme o pravde. Žiaľ, v dnešnej dobe vládlo klamstvo alebo nepravda. Veľa ľudí klamalo.

Ak chce niekto klamať, musí mať dobrú pamäť. Ak chce niekto hovoriť pravdu, musí mať odvahu. Preto je na Slovensku, a vôbec v našom okolí, veľmi veľa zbabelcov.

Poukázať na niečo nesprávne chce totiž odvahu.

Veď aj v kostoloch hovoríme: Zhrešil som myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. To je tá prevencia. Keď neoznámim zlo, zanedbal som niečo dobré vedome. A ak vedome niečo zanedbám, čo môže byť potom nebezpečné voči mne a okoliu, nemôžeme hovoriť o donášaní. Donáša človek vtedy, keď na niekoho povie nepravdu, aby mal on sám z toho prospech.

Chrániť seba a druhých je aj morálna povinnosť. A práve teraz ide o to najcennejšie, o život a zdravie.

Mladým zvyknem na prednáškach hovorievať, že naše zdravie je ako sklo. Je čisté, číre, pevné, krásne. Stačí skalka a popuká alebo sa rozbije. Dokážeme ho poskladať?

Zdá sa, že koronavírus navodil podvodníkom novú metódu zneužívania seniorov.

Áno, polícia zaznamenala prípady, keď ich neznámi ľudia kontaktujú, buď najprv telefonicky, alebo priamo zaklopú na dvere, s ponukou liekov, ktoré sú pochybné, alebo hovoria, že merajú teplotu, aby zabránili šíreniu koronavírusu. Preto vyzývame seniorov a každého, kto sa s takýmito praktikami stretne, aby nám to dali vedieť na číslo 158. Treba si najmä zapamätať nejaké znaky na ich identifikáciu. Keďže sa teraz zakrývajú rúškami, pomôže vzrast, oblečenie, auto, jednoducho, čo najviac, aby sme ich mohli hľadať a identifikovať.

Neustále opakujeme, aby cudzím neotvárali dvere, no stále sa takého prípady vyskytujú. Prečo?

Seniori často nevedia, že realita je iná. Boli naučení dôverovať ľuďom, nepohybujú sa na sociálnych sieťach, kde by videli, čo sa deje v súčasnom svete. A to podvodníci zneužívajú, využívajú aj dnešnú mimoriadnu situáciu vo svoj prospech.

Neotvárať dvere cudzím ľuďom je najlepšia prevencia nielen voči podvodníkom, ale aj koronavírusu. Nikdy neviete, odkiaľ prišiel ten, kto klope, či nie je infikovaný.

Intenzita dopravy sa znížila, veľa ľudí ostáva doma. Sú cesty aktuálne bezpečnejšie?

Nie sú, svedčia o tom aj dopravné nehody. Ak je voľná cesta, to neznamená, že vodiči nemusia dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Naopak, dnes je dobrovoľným šialenstvom, ak ich nerešpektujú. Ak sa niečo stane, neohrozil nezodpovedný vodič len seba, ale aj záchranárov či personál nemocnice.

Že sa zodpovednosti ešte musí spoločnosť učiť, vidíme aj na nedávnej arogantnej jazde mladíka v Oravskej Polhore, ktorá skončila tragicky.

Pripomínam tiež dopravnú nehodu zahraničného autobusu pri Ružomberku, po ktorej ranených rozviezli do okolitých nemocníc. Keďže dvom z nich namerali zvýšenú teplotu, viac ako 20 lekárov a zdravotných sestier muselo ostať v karanténe. Našťastie testy nepotvrdili u cudzincov koronavírus, ale aj tak vyradili z činnosti potrebné tímy záchranárov.

Nad tým musíme rozmýšľať. Opakujem, je dobrovoľným šialenstvom aj jazda pod vplyvom alkoholu. Áno, to je vždy, ale teraz môže bezohľadný človek ohroziť v prípade nehody aj záchranárov, personál v nemocnici, hasičov, okolie.

Polícia naozaj upozorňuje, aby ľudia dodržiavali všetky príkazy, zákazy a odporúčania, ktoré vydáva vláda a krízové štáby na zabránenie šírenia koronavírusu. Platia do odvolania. Aj policajti sú len ľudia, sú nasadení v prvej línii a každé preverenie akýchkoľvek protiprávnych konaní, či už ide o dopravu, priestupky, trestné činy, musia ísť preveriť. Tiež sa môžu hocikde stretnúť s nositeľmi vírusu, tiež sa chcú po službe vrátiť domov zdraví.

Keď je na cestách menej áut, zdalo by sa, že môže byť aj menej policajtov.

To, že vidia ľudia menej policajtov, neznamená, že nevykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Robíme to formou objektívnej zodpovednosti, teda pokuta vám príde domov.

Pri zistení priestupku ho totiž bude policajt riešiť v správnom konaní. V tejto mimoriadnej situácii sa bude polícia prikláňať k hornej sadzbe pokuty.

Pohľady aj do ulíc nasvedčujú tomu, že ľudia začali rešpektovať nariadenia vlády a ústredného krízového štábu. Čo ak nie?

Dnes je aj doba, kedy sa napĺňa, že policajti pomáhajú a chránia. Ale, keď niekto nechce rešpektovať príkazy, pokyny, odporúčania, bohužiaľ, budú musieť aj policajti zasiahnuť aj inak. Ak by sme boli nútení použiť donucovacie prostriedky, alebo niekoho odniekadiaľ vykázať, nerobíme to preto, že by sme si chceli niečo dokazovať, ale preto, že chceme chrániť život a zdravie druhých.

Lebo jedinec môže dnes spôsobiť katastrofu. Na to je policajný zákon, nielen aktuálna mimoriadna situácia.

V prvom rade totiž vždy ide o bezpečnosť štátu. Ak je zachovaná, od nej sa odvíja vzdelanie, ekonomika, kultúra, zdravotníctvo, hospodárstvo. Ale na prvom mieste je bezpečnosť štátu a ľudí, ktorí ho tvoria. A k nej majú prispieť svojím zodpovedným konaním.

Venujete sa prevencii. Najväčšia skupina z oblasti vášho pôsobenia je teraz doma. Čo by ste odkázali školákom?

Ako policajný preventista pozdravujem deti, už sa teším na pokračovanie školského roka.

Rád by som ich povzbudil, aby tak, ako ich rodičia teraz počúvajú policajtov a iné autority, aby ony počúvali svojich rodičov. Lebo ak sa teraz naučia poslúchať, keď budú dospelé, budú ich počúvať ich deti.

Mládežníckymi slovami povedané: Ak mám ja teraz niekoho na háku, budú aj mňa mať.

A táto doba je vhodná na to, aby sa človek nad tým a celkovo nad životom a zodpovednosťou voči nielen sebe, ale aj spoločnosti zamyslel. A začal sa správať zodpovedne.

