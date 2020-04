Urobil veľa dobrej práce, cena je v správnych rukách

František Okoličáni viedol 20 rokov klub OFZ Istebné.

4. apr 2020 o 13:00 Tomáš Ferenčík

František Okoličáni podriadil celý život futbalu. Počas sezóny nepoznal voľný víkend. „Futbal bol u mňa vždy na prvom mieste. Nikdy sa nestalo, že by ma manželka nechcela pustiť. Brala to ako samozrejmosť. Vedela sa vžiť do mojej roly. Sama športovala ako hádzanárka. Patrí jej poďakovanie za celoživotnú podporu,“ povedal 72-ročný Dolnokubínčan, ktorý za svoju obetu futbalu získal jedinečné ocenenie.

V spoločnosti takých mien ako Jozef Barmoš, Jozef Štibrányi alebo Milan Lešický si prebral cenu Fair play MUDr. Ivana Chodáka za dlhoročnú funkcionársku činnosť. Je udeľovaná iba výnimočným osobnostiam slovenského futbalu za zásluhy a mimoriadne činy. Ivan Chodák pochádzal tiež z Dolného Kubína. Bol lekárom i všestranným športovcom, no najmä futbalistom. Počas kariéry nebol nikdy vylúčený a nedostal ani len jednu žltú kartu. „Keď som stál na pódiu medzi takými veľkými osobnosťami, prešli mi zimomriavky po chrbte. V hlave mi prebehlo, čím som si to len zaslúžil.“

Zranenia dali stopku aktívnej kariére

S futbalom začínal František Okoličáni v rodných Kraľovanoch. Najprv iba s kamarátmi na ulici a od 15 rokov aj vážnejšie. Stal sa členom dorasteneckého tímu. Začínal ako stopér a na tomto poste odohral celú svoju kariéru. Po skončení vysokej školy sa rozhodol, že prijme ponuku Ľubochne, i keď ho oslovili aj Turany, Sučany, Istebné a Dolný Kubín. „K tejto obci som mal špeciálny vzťah,“ spomína. „Chodieval som tam ako mládenec na zábavy. Prirástla mi k srdcu. Mal som tam veľa kamarátov. Nikdy som toto rozhodnutie nebanoval.“