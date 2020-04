Riaditeľ gymnázia: Toto je obdobie, kedy sa deti môžu naučiť viac

Podľa riaditeľa najväčšieho klasického gymnázia sa môžu deti naučiť viac ako tisíce informácií, ktoré po dvoch týždňoch vypustia z hlavy. Môžu sa naučiť mäkké zručnosti, mediálnu či finančnú gramotnosť alebo kritické myslenie.

1. apr 2020 o 9:12 Dorota Mikulášová

NÁMESTOVO „Aktuálny stav nie je veľmi šťastný, no sú veci, ktoré sa zmeniť nedajú a život sa predsa za žiadnych okolností nemôže zastaviť,“ hovorí Peter Kuľha, riaditeľ Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove.

„Ak v Kanade napadne 3,5 metra snehu, v Rusku namerajú mínus 57 stupňov Celzia alebo do Afriky prídu extrémne suchá, ľudia musia na pár týždňov zmeniť svoj režim. Musia to akceptovať a dokázať prispôsobiť sa neustále sa meniacim okolnostiam, dokonca z toho vyjsť silnejší. To je jedna z úžasných daností.“

Iný model vyučovania

Zvyšok školského roka môže vyzerať inak. „Nechcem byť zlým prorokom, ale čaká nás úplne iný model štúdia – vyučovania, testovania aj ukončenia,“ hovorí Kuľha a dodáva, že možno nás do budúcna čaká niekoľko podobných rokov a školstvo by sa malo na to pripraviť.

„Nájdime aj iné formy vzdelávania. Máme famózne deti, vytvorme im podmienky. A táto situácia ukazuje, že to vieme.“

Podľa zástupcu riaditeľa Tibora Kitaša už niekoľko rokov fungujú cez EduPage, čo je stránka naviazaná na celý systém ich agendy. Ponúka viacero možností od zadávania úloh až po testovanie či vyhodnocovanie.