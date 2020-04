Zatiaľ čo dlžníci sa radujú, veritelia smútia. O peniaze prišli dvakrát

Samosprávy prídu pre exekúcie o státisíce . Z veriteľa sa môže stať dlžník. Pozrite sa prečo.

6. apr 2020 o 18:08 Martin Pavelek

ORAVA. Zatiaľ čo dlžníci sa radujú, veritelia smútia, pretože prišli o peniaze dvakrát. Prvý raz preto, lebo prišli o možnosť vymáhať dlžnú sumu. Druhý raz preto, lebo sú povinní zaplatiť poplatok exekútorovi za ukončenie exekúcie vo výške 42 eur. Dolný Kubín tak príde o viac ako 50-tisíc eur.

Začiatkom tohto roka vstúpil do platnosti zákon o ukončení niektorých exekučných konaní. Podľa neho sú zastavené exekúcie staršie ako päť rokov, ktoré boli začaté pred 1. aprílom 2017.

Ako dopadli oravské mestá? Kto je na tom dobre a kto zle?

Z veriteľa sa môže stať dlžník

V najväčšom meste Oravy zatiaľ evidujú 1199 zastavených starých exekučných konaní, zaplatia za ne 50 358 eur. Samospráva teraz rieši otázku, kde ich vziať. V tohtoročnom rozpočte sa s takou sumou nepočítalo, no nájsť ju musia. Ak by totiž 42-eurový poplatok nezaplatili do 60 dní, hrozí im exekúcia.

„Tieto exekučné konania boli najmä za neuhradenie miestnych daní a poplatkov,“ povedal referent informovanosti verejnosti Martin Buzna. „Sumu vymáhaných pohľadávok momentálne nevieme.“ Mesto vie, koľko exekúcií má ešte živých, teda takých, na ktoré sa exekučná amnestia nevzťahuje. „Zatiaľ zostáva živých 1369 exekučných konaní. Sumu momentálne nevieme.“

V Trstenej vedia, na čom sú

Na rozdiel od Dolného Kubína, v Trstenej to majú spočítané presne. „Za daň z nehnuteľností máme desať exekučných zastavení za obdobie od roku 2003 do 2016, vymáhaná suma predstavuje 6883,89 eur,“ povedala Jana Greschnerová, vedúca oddelenia mestského majetku.

Za miestne dane evidujú dve zastavenia z roku 2004 za 490 eur. V bytovom hospodárstve vymáhali 3308,17 eur za dve konania z roku 2012. Na oddelení výstavby a životného prostredia pri 21 exekučných zastaveniach za obdobie 2011 až 2015 vymáhali 2318,84 eur. O všetky tieto peniaze prídu.