Nedeľa bez futbalu bude chýbať

Hráči sa cez zimu tvrdo pripravovali. Všetka práca bola asi zbytočná.

27. mar 2020 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Futbalová jar mala naplno rozkvitnúť posledný marcový víkend. Súčasná situácia ohľadom koronavírusu nie je vôbec ružová a vyhliadky na najbližšie obdobie nevyzerajú priaznivo. Štadióny ostávajú bez hráčov i fanúšikov. Všetci sa pýtajú dokedy ostanú bez futbalu. Odpoveď nikto nepozná.

Je to nová situácia, ktorú kluby ešte nezažili. Pýtali sme sa preto, či si vedia predstaviť nedeľný život v obciach bez futbalu a aké nálady panujú medzi hráčmi.

Juraj Feranec, Oravan Oravská Jasenica: Je to niečo, čo sa udeje možno raz za sto rokov. Nikto to nečakal, nevedel si to predstaviť. V tejto situácii budeme radi, keď

Súvisiaci článok Pripomíname si jeseň v oravských súťažiach Čítajte

začne aspoň jesenná časť. Nie je to ideálna situácia a futbal bude chýbať. Na druhej strane manželky sa potešia. Keď futbal opäť vypukne, hádam nastane situácia, že ľudia budú hladní po futbale a zápasy budú navštevovať vo väčšom počte.