Pripomíname si jeseň v oravských súťažiach

U dospelých rezonovali najmä výkony futbalistov Zubrohlavy.

26. mar 2020 o 11:00 Tomáš Ferenčík

6. LIGA

Jeseň v najvyššej oravskej súťaži sa niesla v znamení Zubrohlavy. Od prvého kola predstavovala jeden dobre fungujúci stroj, ktorý nemal výrazné kolísanie. Mužstvo zdobila útočná hra s perfektne fungujúcou defenzívou. Na jeseň získala Zubrohlava 35 bodov, no imponuje najmä nula v kolónke prehier a iba tri inkasované góly. Brankár Dávid Hellebrandt nepustil za svoj chrbát žiadnu loptu posledných sedem zápasov.

Na chrbát dýchajú suverénnemu lídrovi s odstupom šiestich bodov futbalisti Istebného, čo je možno menšie prekvapenie. Mužstvo z dolnej Oravy sa vrátilo do najvyššej súťaže po troch rokoch.

Štatistiky jesene

Najlepší strelci: 15 – Ján Kupčulák (Hruštín), Patrik Jagnešák (Zubrohlava), 13 – Anton Slamka (Leštiny), Marek Križan (Pribiš), Peter Večerek (Zákamenné), 12 – Maroš Bednár (Liesek), Gregor Bartoš (Istebné)

Najviac odohraných minút: 1170 – Marek Vojtaššák (Zákamenné), Vladimír Madleňák (Rabča), Tomáš Rončák (Zákamenné), Andrej Otruba (Zázrivá), Peter Večerek (Zákamenné), Jaroslav Belicaj (Zákamenné), Dávid Hellebrandt (Zubrohlava), Michal Suroviak (Pribiš)

Najviac žltých kariet: 5 – Marek Križan (Pribiš), Adam Koval (Leštiny), Marek Magdiak (Zákamenné), Marek Hamaň (Or. B. Potok), Michal Mišek (Klin), Radomír Trnovec (Pribiš), Gregor Bartoš (Istebné), Marko Koedam (Žaškov), Matúš Hrkeľ (Liesek)

7. LIGA

Jesenná časť vyšla najlepšie futbalistom Oravského Podzámku. Vyhrali ju s dvojbodovým náskokom pred Oravskou Polhorou a Podbielom, ktorý ťahá najlepší strelec súťaže Ivan Jendrišek.

Štatistiky jesene

Najlepší strelci: 16 – Ivan Jendrišek (Podbiel), 11 – Tomáš Košút (Or. Polhora), 9 – Dávid Kriš (Mútne), 7 – Patrik Karas (Vitanová), 6 – Radovan Ťapaj (Vitanová), Jozef Vraňák (Babín), Patrik Triebeľ (Beňadovo),

Najviac odohraných minút: 990 – Marek Kuboš (Habovka), Milan Vrábeľ (Or. Lesná), Ladislav Ťapaj (Vitanová), Jozef Vraňák (Babín), Radovan Ťapaj (Vitanová), Andrej Hrubjak, Tomáš Košút (Or. Polhora), Adam Šangala (Or. B. Potok), Martin Števaňák (Brezovica), Tomáš Belko (Kraľovany), Peter Huraj (Brezovica), Ladislav Repka (Or. B. Potok),

Najviac červených kariet: 2 – Ľubomír Suchý (Kraľovany),

Najviac žltých kariet: 4 – Peter Tekel (Or. B. Potok), Tomáš Košút (Or. Polhora), 3 – Andrej Grman (Brezovica), Dávid Olbert (Or. Lesná), Matej Červeň (Or. Podzámok), Lukáš Korman (Or. Polhora), Matúš Obrtáč (Vitanová), Tomáš Holubjak (Mútne), Juraj Meško (Brezovica), Dominik Kovaľ (Beňadovo), Matúš Ulrich (Or. B. Potok), Matej Gonda (Or. B. Potok).

8. LIGA

Jesenná časť priniesla veľkú zápletku. Na prvom mieste zimovala Lokca, ale rovnako bodov mali aj ďalšie tri kluby – Ťapešovo, ŠK Sedem a Krušetnica. O jeden menej získali Lomná a Sedliacka Dubová. Po štyroch jarných kolách sa má súťaž rozdeliť na dve skupiny. Prvé štyri tímy v tabuľke budú bojovať o dve postupové miesta a ďalšie štyri o konečné 5. až 8. miesto.

Štatistiky jesene

Najlepší strelci: 8 – Matej Greňo (Lomná), 6 – Lukáš Bugaj (Ťapešovo), Andrej Puškáš (Bziny), Adam Greš (Krušetnica), Daniel Kastali (Lokca), 5 – Tomáš Juriga (Krušetnica)

Najviac odohraných minút: 900 – Ivan Oršuliak (Sedliacka Dubová), Marek Holubčík (Bziny), Stanislav Juriga (Lomná), Rastislav Bugaj (Ťapešovo), Michal Duraj (Bziny), Andrej Juriga (Lomná), Tomáš Juriga (Krušetnica), Ľuboš Bombjak (Lokca), Martin Kampoš (Sedliacka Dubová)

Najviac žltých kariet: 5 – Július Pšenák (Bziny), 4 – Jozef Meľo (Sedliacka Dubová), Daniel Buckulčík (Lomná), František Bandík (Sihelné)