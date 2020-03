V Dolnom Kubíne je prvý prípad koronavírusu

Nakazený muž prišiel zo Švajčiarska, ostáva v domácej karanténe.

24. mar 2020 o 14:09 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Na Orave zaznamenali prvý potvrdený prípad nákazy COVID - 19.

"Muž s trvalým pobytom v Dolnom Kubíne, prišiel zo Švajčiarska, ostáva v domácej karanténe," povedala Romana Dišková hovorkyňa Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Stal sa deviatym pacientom, ktorého v tejto nemocnici registrujú.

Ide o muža vo veku do 30 rokov, ktorý sa pred desiatimi dňami vrátil zo Švajčiarska na vlastnom aute. Prišiel do kontaktu iba so svojou partnerkou. Po nástupe teploty mu odobrali vzorky v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku. Dnes mu potvrdili pozitívny výsledok na koronavírus. Našťastie má ľahký priebeh ochorenia a spolu s partnerkou sú v domácej karanténe bez potreby hospitalizácie. Aktuálne už nemá teplotu ani kašeľ.

Na svojom profile na facebooku popísal jeho ľahký priebeh ochorenia. "Vo štvrtok sa prejavila teplota, v piatok pokračovala, v sobotu začala klesať. Keď bola teplota, bola aj bolesť hlavy. Odišla teplota a s ňou aj bolesť hlavy. Päť dní od horúčiek som si aj zacvičil. Samozrejme doma."

Takýto priebeh ale určite nemožno očakávať u starších ľudí, alebo u ľudí, ktorí majú nejaké dlhodobé ochorenie alebo zdravotné komplikácie. Svedčí o tom viac ako 16-tisíc obetí na celom svete. Preto všetci dodržiavajte opatrenia zavedené hygienikmi, vládou a krízovým štábom.

Desiatou je žena z Liptovského Mikuláša, ktorá sa vrátila z Tirolska. Aj ona ostáva v domácej karanténe.

Na Slovensku pribudlo za včerajší deň 19 nových prípadov nákazy. Celkovo je tak spolu už 204 pozitívnych prípadov. Negatívnych prípadov bolo v pondelok 432, spolu ich je 3736.

