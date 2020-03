Orol skalný je vrcholový predátor, pozrite sa, ako sa mu u nás darí

Kráľ výšin orol skalný (Aquila chrysaetos) útočí v rýchlosti 150-kilometrov za hodinu, sviští doslova ako guľa. Patrí medzi ohrozené druhy. Na Orave sa jeho ochrane od roku 1981 venuje Miloš Majda, viceprezident Experts in wildlife protection.

Za štyri desiatky rokov strávil Miloš Majda na lokalitách stovky a stovky hodín sledovaním etológie orlov. Tieto roky práce boli zúročené v 52-minútovom dokumentárnom filme Orol skalný, Kráľ hôr, v ktorom ako jeden z kľúčových kameramanov významnou mierou prispel ku tomuto pozoruhodnému dielu.

Patrí orlovi skalnému právom titul kráľ výšin?

Určite. Orol je totálny predátor, dokáže uloviť všetko, čo je menšie ako on. Dokonca aj orla krikľavého. Ak jastrab uloví na kraji lúky drozda, v sekunde musí pozerať, či na neho neútočí orol. Keď si ho nevšimne, to sa len tak zapráši jeho perie.

Útočiaci orol robí taký hukot ako auto v 120-kilometrovej rýchlosti. Samica vážiaca viac ako štyri kilogramy sviští vzduchom ako delová guľa. Korisť omráči silným úderom. Jej náraz do koristi je ako rana štvorkilovým kladivom nečakane na citlivé miesto. Líške útočí na hlavu, v okamihu ju prechytí jednou nohou za pysk, aby ju nepohrýzla. Druhou nohou drží krk.

Dlhé ostré pazúry dokončia chvíľkovú nepozornosť. Keby orol útočil na človeka, vyberača hniezd, tak ako sova dlhochvostá, sotva by niekto vykradol jeho hniezdo. Keď som kedysi kontroloval hniezdo tejto sovy zamestnaný lezením na susedný strom, zrazu mi do chrbta narazila. Bola to rana, čo mi takmer vyrazila dych a to má táto sova váhu polovice orla a lieta pomaly.

Čo je hlavnou zložkou ich potravy?

Orol je veľmi inteligentný, žije v prítomnosti a skromne. Dospelý vták prijíma málo potravy a v čase starostlivosti o mláďa najlepšie kúsky potravy dáva jemu. Preto orly hlavne v zime konzumujú aj zvyšky po vlčích svorkách. Šetria si živú korisť. Nikdy nevyloví hlucháne na lokalite.

Je veľmi dobrým hospodárom. Chytí myš, hada, pokosené srnča, loví to, čo zožerie do dvoch dní, ale ak farmári pokosia lúky a je tam veľa zabitých zvierat, tak si robí na hniezde aj trochu zásoby.

Jeho korisťou sa môže stať myš, malý jazvec, hranostaje, kuny, sovy, nepozorný holub. Keď nájde brloh líšky s rozliezajúcimi sa mláďatami, tak ich dokáže zlikvidovať všetky. V Lúčanskej Fatre priniesol na hniezdo postupne celú rodinku. Za hniezdne obdobie trvajúce takmer pol roka jeden pár vo Veľkej Fatre ulovil 19 kún a hadov ako maku.

Na samotách výnimočne uloví sliepky, ale aj túlajúce sa nepozorné mačky.

V zime orly veľa nelietajú, šetria energiu, sledujú vlčie svorky, rysov. Po ich hostine vždy niečo zostane a orlom to na prežitie stačí.

Vieme, koľko párov orlov žije na Slovensku a na Orave?