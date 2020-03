Jessica Triebeľová sa v Londýne do ringu nedostala

Miestenka na olympiádu do Tokia počká.

23. mar 2020 o 11:00 Tomáš Ferenčík

LONDÝN. Boxerka Jessica Triebeľová tvrdo trénovala mesiace, aby sa v najlepšej forme predstavila na kvalifikačnom turnaji v Londýne. Veď išlo o veľa. Mohla si vybojovať miestenku na Letné olympijské hry do Tokia.

I keď všade v Európe i vo svete paralyzovať športovú scénu koronavírus, turnaj v Londýne začal v sobotu 14. marca.

Rodáčka z Klina mala absolvovať svoj prvý zápas v utorok 17. marca, nakoľko v prvom kole jej vyšiel voľný los. Do ringu sa mala postaviť proti talianskej súperke. Po dvoch dňoch sa však organizátori z Medzinárodného olympijského výboru (MOV) rozhodli v súvislosti so šírením nového koronavírusu o predčasné ukončenie kvalifikačného turnaja. Nádej slovenského ženského boxu Jessica Triebeľová sa tak do ringu nedostala. „Pre mňa to bola smutná, ale zároveň aj pozitívna správa. Obetovala som všetko pre tento cieľ, ale na druhej strane v dejisku sa vôbec nekládol dôraz na žiadne bezpečnostné opatrenia a to tam boli pretekári zo 40 krajín.“

Kvalifikačný turnaj v Londýne mal pôvodne trvať 10 dní, ale vedenie ho predčasne ukončilo už na tretí deň. Na mieste boli obavy o zdravie športovcov, ale i pracovného tímu, ako aj to, že cestovanie medzi európskymi krajinami sa z hodiny na hodinu čoraz viac obmedzovalo. Turnaj by mal pokračovať v máji a druhý kvalifikačný turnaj sa preložil na jún v Paríži. „Do mája sa dokážeme pripraviť na kvalifikáciu, ale neverím, že bude vôbec olympiáda,“ povedal tréner a otec Peter Triebeľ.

Slovenská ženská nádej boxu pristúpila k situácii zodpovedne. Po prílete išla do 14- dňovej karantény, ktorú absolvovala v kolibe. Konečne bude celá moja, zasmiala sa.