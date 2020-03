Námestovský klub chce pomôcť svojimi priestormi

MŠK zastrešuje na Orave najviac futbalistov. Vymýšľa spôsoby, ako ich zapojiť do rôznych cvičení a hier.

25. mar 2020 o 11:00 Tomáš Ferenčík

V neľahkej situácii, v ktorej sa nachádza momentálne celý svet, je každá pomoc vítaná.

Futbalový klub MŠK Námestovo jednohlasne chválil pomoc štátu a to poskytnutím všetkých priestorov klubu pre prípadné potreby karantény v boji proti koronavírusu. „Zareagovali sme na výzvu okresného úradu, ktorý sa snažil cez video osloviť ubytovacie zariadenia, ktoré by boli ochotné poskytnúť svoje priestory,“ hovorí prezident námestovského klubu Andrej Stašiniak. „Tak nás

napadlo, že každá kategória v našom klube má svoju šatňu, vybavenú sprchou a sociálnym zariadením. Stačí dať iba mobilné postele a rýchlo sa naše priestory zmenia na miestnosť pre nakazených. Veríme, že takýto scenár nikdy nenastane.“ Okrem šatní budú k dispozícii aj klubovňa a ďalšie tri jestvujúce ubytovacie miestnosti.

MŠK Námestovo zastrešuje na Orave najviac futbalistov od prípravky, dievčat až po mužov. V nelichotivej situácii však hľadá riešenia, ako zapojiť deti i dospelých a ostať s nimi v kontakte.

„Mužom pripravuje kondičný tréner každý deň posilňovacie cvičenia. Pre deti nie sú vhodné. Ony skôr potrebujú nejaké hry s loptou. Sú zavreté v bytovkách a to im neprospieva. Preto rozmýšľame, že im prostredníctvom videí budeme dávať tiež cvičenia a pripravujeme aj súťaž. Prvá by mohla byť v žonglovaní. Najlepší by niečo dostal. Najmenšie štvorročné deti by žonglovali s balónom, staršie už s loptou a dorastenci napríklad s toaletným papierom. Chceme ich zapájať, aby im týždeň rýchlejšie ubehol.“

