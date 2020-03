Dolnokubínski zdravotníci stavali priečky, rozdelili nemocnicu na dve časti

Pacient, ktorý klamal pri cestovateľskej anamnéze, dostal do karantény 24 zdravotníkov.

19. mar 2020 o 11:45 Martin Pavelek

Prevoz pacienta z oddelenia Covid v dolnokubínskej nemocnici do domácej karantény. (Zdroj: Martin Pavelek)

DOLNÝ KUBÍN. „Aby sme zabránili voľnému pohybu ľudí po nemocnici a oddelili chorých a podozrivých na koronavírus, museli sme postaviť nové priečky, no situáciu nám skomplikovalo opatrenie o uzatvorení všetkých predajní, nemali sme kde kúpiť stavebný materiál,“ povedal riaditeľ Dolnooravskej nemocnice Jozef Mintál.

„Nemali sme kde rozmnožiť kľúče, ktoré budú používať lekári a personál vstupujúci do Covid časti nemocnice. V skladoch máme lieky, ochranné pomôcky ale stavebný materiál nie.“

Potrebný materiál nakoniec zohnali a dnes je už nemocnica a poliklinika rozdelená na takzvanú čistú a špinavú časť.

V čistej sa pohybujú len pacienti a personál, ktorí neprišiel do kontaktu s ľuďmi podozrivými alebo nakazenými koronavírusom.

“ Apelujem na ľudí, aby zvažovali, čo robia. Ochota zdravotníckych pracovníkov poskytovať pomoc nám všetkým tu je, ale nemali by sme ju zneužívať nezodpovedným konaním a dostávať ich do situácie, kedy bude zbytočne ohrozené ich zdravie. „ JOZEF MINTÁL

Špinavá, respektíve potenciálne infekčná, je určená pre tých, ktorí takýto kontakt mali, je u nich podozrenie na ochorenie, alebo je preukázané.

Túto časť nemocnice musia utvoriť pri vzniku krízových situácií na základe rozhodnutia príslušných štátnych orgánov.

V tejto časti budú pri rozšírení počtu ochorení na Covid-19 a po naplnení kapacít infekčných oddelení hospitalizovaní pacienti s ťažším priebehom ochorenia. Nemocnica je na túto situáciu pripravená. Lekári tu majú k dispozícii kvalitný röntgen, nechýba sono, možnosť podávať kyslík na väčšine lôžok.

O pacientov je postarané rovnako dobre ako v čistej časti, ale starať sa o nich musí personál vybavený určenými ochrannými prostriedkami.

Chorí budú na detskom oddelení

Dolnokubínska nemocnica je s poliklinikou spojená, čo situáciu v zriadení oddelených častí sťažovalo.

Napriek tomu, že v nemocnici je otvorený iba jeden vchod, kde vo filtri prísne kontrolujú každého, kto chce vojsť dnu, ľudia využívali spleť chodieb a výťahov od polikliniky, aby sa tam dostali, čo zvyšovalo riziko nakazenia pacientov i zdravotníckeho personálu.

„Tomu sme museli zabrániť, preto sme postavili priečky na viacerých miestach a znefunkčnili niektoré výťahy,“ povedal riaditeľ.

Ako najvhodnejšie priestor pre liečbu pacientov chorých na COVID - 19 vybrali detské oddelenie, pretože to je jediné oddelenie, kde je možné zabezpečiť takmer úplnú izoláciu covidových pacientov od ostatných oddelení a vyšetrovacích zložiek nemocnice.

Detské oddelenie presťahovali na jedno podlažie gynekologického oddelenia.

„Toto riešenie zabezpečí, že celá nemocničná časť zostane čistá, pokiaľ nám pacient vo filtri nezamlčí dôležité informácie,“ povedal Mintál.

Žiaľ, zdravotníci zaznamenali už viacero prípadov uvádzania nepravdivých údajov.

„Vo filtri sa každého pýtame na cestovateľskú anamnézu. Ak je pozitívna, posielame pacientov do osobitnej oddelenej časti, kde sú ošetrení a v prípade rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva sú im odobrané stery. Ale prišli k nám pacienti, ktorí klamali a dostali sa do čistej časti, alebo ich tam doviezli posádky sanitiek, ktoré nedostatočne zistili údaje o prevážaných pacientoch. Keďže ich dovezú na čistú časť, personál v nej ošetruje pacientov bez použitia ochranných prostriedkov. Pacient následne absolvuje ďalšie potrebné vyšetrenia v čistej časti nemocnice (RTG, Sono, CT), pričom je v kontakte s ďalším personálom.

„Takto nám jeden človek dostal do karantény 24 zamestnancov, pretože bol nezodpovedný, a zámerne klamal. Takýto ľudia môžu poslať za pár dní ochromiť činnosť celej nemocnice.“

Preto je dôležité dostať čo najrýchlejšie do nemocníc rýchlotesty, aby svojich pracovníkov, ktorí prišli do kontaktu s podozrivým pacientom, mohli čo najrýchlejšie otestovať a v prípade negatívneho výsledku ich opäť zaradiť do práce.

Technika aj ľudia sú pripravení

Ešte predtým, ako sa pacient dostane na novovzniknuté oddelenie pre pacientov s podozrením na koronavírus, prejde od filtra do príjmovej ambulancie COVID - 19. Tá vznikla na mieste neurologickej ambulancie vedľa automatu Slovenskej sporiteľne a mamogroafie.

„Tam už čaká personál a po prezlečení do ochranných oblekov vykoná potrebné vyšetrenia,“ povedal riaditeľ.

„Ak bude potrebné pozorovanie a čakanie na výsledky, na rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o hospitalizácii, alebo odoslaní do domácej karantény, v tejto časti máme pripravených päť lôžok.“ Pre týchto pacientov už nemocnica vyčlenila jednu sanitku na odvoz ľudí do domácej karantény.

V prípade pozitívneho nálezu pacienta následne prevezú na infekčné pracovisko v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku, alebo do Fakultnej nemocnice v Martine.

V nemocnici majú osem pľúcnych ventilátorov. Štyri vyčlenili pre pacientov s koronavírusom, budú využívané na bývalom oddelení jednodňovej chirurgie. Štyri ostali v oddelení ARO, kde ich potrebujú iní pacienti so zlyhávaním pľúcnych funkcií.

Personál pracujúci na novovytvorenom Covid - oddelení nemá osemhodinový pracovný čas, ale dvanásťhodinový. Po vyhlásení núdzového stavu sa prechádza na tento pracovný režim.

„Viacerí moji kolegovia povedali, že nechcú ohroziť svoje rodiny a nebudú sa vracať domov. Dohodli sme sa na zavedení päťdňového cyklu. Dvanásť hodín práca, dvanásť oddych a tak dookola. Pripravujeme pre týchto našich zamestnancov priestor (tzv. čistá zóna) kde si budú môcť oddýchnuť, vyspať sa, najesť, pozrieť televízor. Po piatich dňoch pôjdu do 48-hodinovej karantény. Ak budú mať negatívne výsledky na koronavírus, opäť sa zaradia do pracovného kolotoča. Toto je veľmi náročné a je to zároveň i skúška charakteru a odhodlania našich lekárov, sestier a ostatného zdravotníckeho personálu. Všetkým týmto ľuďom patrí oprávnene veľká vďaka."

Štát už určil zariadenia, a nemocnica má ich zoznam, kde budú môcť byť ubytovaní zdravotníci, alebo pacienti, ak budú nemocnice plné. Sú to internáty, penzióny, hotely, kempy.

Vedenie nemocnice potešila správa, že jeden z miestnych podnikateľov ponúkol možnosť ubytovania a stravovania zdravotníckeho personálu vo svojom zariadení bez toho, aby mu to niekto nariadil. Nemocnica ponuku zatiaľ nevyužila, ale v prípade potreby ju víta.

