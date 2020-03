Oravci bežali pod zemou

V soľnej bani fungovali sprchy, wifi, reštaurácia i kaplnka.

21. mar 2020 o 11:00 Tomáš Ferenčík

POĽSKO. Bežecký svet ponúka široké spektrum pretekov. Partia z Maratónskeho klubu Tvrdošín si na vlastnej koži vyskúšala asi jedinečné vo svete. Zúčastnila sa 12-hodinového behu 212 metrov pod zemou. Konal sa v poľskej soľnej bani Bochnia, ktorá je zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Súvisiaci článok Pavol Bakoš: Bál som sa, či neprepálim tempo Čítajte

Vzhľadom na stiesnené priestory tam môže bežať iba limitovaný počet 65 štafiet. Záujem je omnoho vyšší. Organizátor si vyberá 15 štafiet, päť najlepších si zaručí miesto aj do budúceho ročníka, ostatné sa žrebujú. „Mali sme šťastie, že nám to vybavil jeden kamarát z Poľska,“ hovorí Viktor Fonfer. „Bol to úžasný zážitok. Už som toho veľa odbehol, ale pod zemou ešte ani jeden kilometer.“