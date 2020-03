Dúfajme, že čoskoro sa stretneme

Celý svet prehráva s koronavírusom.

19. mar 2020 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Ihriská, haly, telocvične a ľadové plochy úplne stíchli. Koronavírus paralyzoval celý šport od tej najvyššej úrovne až po tú regionálnu. Ani v sne mi nenapadlo, že v polovici marca sa odloží napríklad priateľský futbalový zápas medzi Zubrohlavou a Dolným Kubínom.

Vo florbalovej extralige skončila základná časť a fanúšikovia Nižnej sa už tešili na vyraďovaciu časť. „Nielen nás, ale aj ostatné športy čaká jeden oveľa väčší spoločný boj,“ píše sa na oficiálnej facebookovej stránke klubu. „Počet chorých každý deň stúpa. Lekárnici a lekári sú už teraz vyčerpanejší než my po akomkoľvek zápase. Nevypláca sa mať hrdinské reči. Zamyslime sa, či chceme vidieť našich blízkych na prístrojoch a modliť sa za ich prežitie. Prosíme všetkých, aby ste sa správali zodpovedne, ak nie kvôli sebe, tak kvôli svojim blízkym. Podobne ako my počas sezóny podriaďme teraz všetko celkovej výhre nad najhorším súperom, akému sme čelili, aj za cenu menších prehier. Majme všetci do jedného dostatočnú motiváciu byť zodpovední, lebo iba potom môžeme byť nezdolateľní. Buďme odhodlaní zvíťaziť.“

Súboj s koronavírusom zatiaľ prehrávame. Prajme si však jedno, aby sme sa čo najrýchlejšie opäť stretli spoločne na ihrisku a vychutnávali si krásne športové momenty.

