Trstenská nemocnica zaviedla vstupný filter, pozrite sa ako to zvláda

Mesto poskytlo nemocnici policajta.

18. mar 2020 o 13:57 Martin Pavelek

TRSTENÁ. „Keď je akcia v supermarkete, ľudia ju pochopia, ale nedokážu pochopiť, že kvôli koronavírusu nastala krízová situácia a podľa toho sa treba správať,“ hovorí Marian Tholt, riaditeľ Hornooravskej nemocnice v Trstenej. „K dispozícii je veľa kvalitných informácií z každej strany, no niektorí ľudia si ich nevšímajú, nereagujú na ne a dokonca ich úplne ignorujú. To je katastrofa.“

Aj preto trstenskí zdravotníci v rámci núdzového stavu pracujú v obmedzenom režime a pripravujú sa na najhorší scenár.

Riaditeľ kritizuje rozhodnutia pri reforme zdravotníctva, ktoré viedli k zrušeniu infekčných, pľúcnych a krčných oddelení. „Teraz sa nám to vracia aj s úrokmi.“

Do nemocnice sa nedostane hocikto

V Hornooravskej nemocnici sú zakázané návštevy, zrušené sú plánované operácie. „Robíme len akútne operácie, napríklad slepé črevo, úrazy a podobne,“ opisuje riaditeľ stav. „Fungujú ambulancie, ale len pre ľudí s akútnymi problémami, napríklad bolesť brucha, ucha, obličiek a podobne.“

Pred nemocnicou postavili ako jedni z prvých na Slovensku stan, filter, v ktorom kontrolujú ľudí, ktorí sa chcú dostať do nemocnice.

„Sú v ňom informátori, zdravotník a mestský policajt. Každému zmeriame teplotu, musí povedať svoju cestovateľskú anamnézu. Či nebol v posledných 14 dňoch v zahraničí, prípadne či sa odtiaľ nevrátil niekto z jeho príbuzných, ktorí s ním žije v spoločnej domácnosti. Ak by sa taký človek objavil, do nemocnice sa nedostane, pokiaľ by nešlo o život ohrozujúci stav.“

Väčšina ľudí kontrolu rešpektuje, no nájdu sa aj výnimky. „Niekedy sú ľudia na moje prekvapenie neskutočne arogantní a drzí. Mnohokrát našich zamestnancov ignorovali, dobíjali sa tu, lebo chceli ísť na návštevu. Treba to riešiť v každej nemocnici nekompromisne a tvrdo. Taký človek vám môže znefunkčniť pol nemocnice. Boli sme rozhodnutí požiadať o pomoc štátnu políciu, no mesto nám poskytlo mestského policajta.“

Od 16.00 h a cez víkendy sú uzatvorené všetky vchody do nemocnice, vstup je cez centrálny príjem. Tam je sestra, ktorá cez mikrofón komunikuje s pacientom a podľa toho o aký stav ide, rozhodne, či ho na urgentný príjem pustí alebo nie.

Riaditeľ poukázal na to, že Trstená je hraničné mesto, v ktorom ostal jeden z dvoch slovenských hraničných prechodov pre kamióny do Poľska. „Možno nastane situácia, kedy sa nebudeme starať len o našich ľudí, ale aj o vodičov, ktorí križujú Európu hore-dole.“

Zamestnanci sú dôležití

„Denne kontrolujeme stavy zamestnancov,“ pokračuje Tholt. „Musíme vedieť, koľko ľudí máme v karanténne, na ošetrovaní člena rodiny, chorých, aby sme vedeli v najhoršom prípade postaviť medicínske tímy.“

Nemocnica sa pripravuje aj na horší scenár, kedy Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku a Fakultná nemocnica v Martine na svojich infekčných oddeleniach už nebudú zvládať nových pacientov.

„Máme pre nich vyčlenený dvojposchodový pľúcny pavilón a tím lekárov i sestier.“

Lekári a zdravotnícky personál zriadili aj náhradnú pôrodnú sálu, pre prípad, ak by prišla rodiť pacientka s koronavírusom, prípadne z prostredia, kde sa mohla nakaziť. Na chirurgii pripravili náhradnú malú operačnú sálu pre ľahké poranenia. „Pacientov ošetríme tak, aby nenakazili personál a prišli do čo najmenšieho styku so zamestnancami.“ Izbu pre podozrivých pacientov zriadili aj na internom oddelení.

„Sme prichystaní aj na alternatívu, že zdravotníci nebudú môcť chodiť domov, kvôli tomu, že budú dlhodobo v infekčnom prostredí. V priestoroch nemocničnej rehabilitácie urobíme nemocničný hotel. Budú tam postele, sprchy, zabezpečené stravovanie a všetko, čo bude treba. Budú spávať tu. Celý systém je postavený na tom, že musíme chrániť našich zamestnancov. Musíme zabezpečiť prevádzku za každých podmienok a v každej dobe. Keby sa to nerobilo, môže sa stať, že pôjde veľa zdravotníkov do karantény a nebude mať kto robiť.“

Majú osem pľúcnych ventilátorov

V najbližšej dobe by do nemocnice v Trstenej mali dodať prístroj, ktorý na 95 percent do piatich hodín zistí, či je niekto nakazený koronavírusom. Využívať ho chcú hlavne pre personál nemocnice.

Ochranných prostriedkov a pomôcok majú zatiaľ dostatok. „Ale ak sa situácia zhorší, aj my budeme odkázaní na centrálny rozvoz a prídel,“ povedal Tholt.

V pľúcnom pavilóne môže byť približne 35 lôžok, vtedy by boli prijateľné podmienky z hygienicko-epidemiologického hľadiska. „Ale vidíte zábery z Talianska, tam už pacienti ležia aj na chodbách. Dúfame, že k takejto situácii u nás nedôjde. Opatrenia prijaté vládou sa mi javia ako veľmi dobré. Záleží len na ľuďoch, aby nerobili psie kusy, ako tí lekári, ktorí boli lyžovať v zahraničí, prišli domov a začali pracovať. Tak toto je už nielen na uterák na hlavu ale aj na prísnejší trest.“

Pľúcnych ventilátorov má nemocnica zatiaľ osem, ešte majú dostať jeden lebo dva zo štátnych hmotných rezerv. „Ale môžete mať aj sto ventilátorov, no budú vám nanič, ak nebudete mať ľudí, ktorí vedia umelú pľúcnu ventiláciu obsluhovať. To musí robiť neskutočne erudovaný, vyškolený zdravotnícky pracovník. Takých je pár.“

Riaditeľ Marian Tholt sa posťažoval na zlé kroky počas reformy zdravotníctva. „Veľkí reformátori slovenského zdravotníctva zrušili veľa infekčných, pľúcnych a krčných oddelení na Slovensku. Tam pracovali špecialisti, ktorí vedia takýmto pacientom pomôcť, pretože koronavírus je pľúcna záležitosť.“

Infekčné oddelenie zrušili v nemocnici v Liptovskom Mikuláši, krčné a pľúcne v Trstenej. „Dnes sa všade preberajú jednodňové záležitosti, do toho sa nastrkalo mnoho peňazí a nemyslelo sa na takéto veci. Epidémie boli, sú, aj budú. A budú čoraz horšie a zákernejšie. A my sme si vybili špecialistov a oddelenia. Načo by nám v Trstenej bolo päť pľúciarov ako kedysi. Rozpŕchli sa, teraz máme dvoch. Ale ďalší vývoj pandémie nezávisí len na nich a iných zdravotníkoch. Najväčší krok v ochrane zdravia musia urobiť ľudia, musia sledovať pokyny a opatrenia a hlavne ich dodržiavať.“

