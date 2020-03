Taxikári prerušili jazdy, sieť predajní potravín reaguje tiež

Známa sieť potravín obmedzuje otváraciu dobu predajní.

16. mar 2020 o 12:38 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. „Milí zákazníci z dôvodu šírenia ochorenia COVID – 19 sme sa rozhodli v záujem vašej aj našej ochrany od 16. marca do 31. marca do pozastaviť činnosť všetkých taxislužieb na území mesta Dolný Kubín.“ Takýto oznam sa ozýva od dnešného dňa na všetkých telefónnych číslach taxislužieb v Dolnom Kubíne.

„Dnes ráno sme sa stretli, majitelia aj vodiči, a prijali sme takéto opatrenie,“ povedal majiteľ taxislužby Michal Flajs. „Bude to veľmi ťažké, lebo prevádzkujem dve autá a nič iné ma neživí. Ale urobíme to preto, aby sme v prípade, ak sa choroba dostane do mesta, nepomáhali jej rozšíreniu, tak ako sa to stalo v Prahe.“

Dôležitý oznam uverejnila aj sieť predajní COOP Jednota Trstená. „Vážení zákazníci, vzhľadom na mimoriadnu situáciu, pristupujeme k úprave otváracích hodín na našich predajniach. Otváracie hodiny budeme upravovať priebežne podľa našich možností. Prosíme, sledujte oznamy na jednotlivých predajniach. Zároveň vás prosíme, aby ste nevstupovali do predajní bez ochranného rúška alebo respirátora!“

