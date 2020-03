Začali platiť sprísnené opatrenia, niekde vás vpustia len s rúškom

Účinnosť nadobudli sprísnené opatrenia prijaté vládou, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

16. mar 2020 o 7:45 TASR

Maloobchodný predaj a predaj služieb v prevádzkach je od pondelka od 6.00 h na 14 dní zakázaný. Účinnosť nadobudli sprísnené opatrenia prijaté vládou, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Verejnosť má zároveň od pondelka na 14 dní zakázané chodiť do prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením. Zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb.

Ide napríklad o prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky.

Všetky osoby, ktoré sa od pondelka od 6.00 h skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zo zahraničia, musia ísť do izolácie v zariadeniach určených ministerstvom vnútra, a to na dobu 14 dní.

Zákaz sa netýka:

predajní potravín

lekární a predajní zdravotníckych pomôcok

drogérií

pohonných hmôt a palív

novinových stánkov

predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá vrátane veterinárnych ambulancií

prevádzok telekomunikačných operátorov

prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením

prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb

prevádzok internetových obchodov (eshopov) a donáškových služieb.

Pre štátne nemocnice platí núdzový stav

Pre štátne nemocnice a ústavy na Slovensku začal v pondelok o 6.00 h platiť núdzový stav. Vyhlásila ho vláda v reakcii na situáciu s novým koronavírusom.

Od pondelka je tiež prerušená výuka

Na všetkých školách a v školských zariadeniach je od pondelka až do 27. marca prerušené vyučovanie. Vyplýva to z usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (SNS) na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov ústredného krízového štábu.

"Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy," uviedol rezort školstva.

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v školách a školských zariadeniach.

Ministerstvo školstva nariaďuje prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca, a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.

"V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia," uzavrel rezort školstva.

Úradné hodiny v klientskych centrách sa skracujú

Úradné hodiny v klientskych centrách sa od pondelka skracujú na tri hodiny. Otvorené budú od 8.00 do 11.00 h každý pracovný deň. Informoval o tom hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov.

"V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov klientskych centier a Okresných úradov upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. Tieto opatrenia robíme v záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov úradov," doplnil Lazarov.