Biela Stopa je zážitok, zhodli sa Oravci

Viacerí dosiahli krásne umiestnenia.

17. mar 2020 o 11:00 Tomáš Ferenčík

KREMNICA. „Je to vždy veľký zážitok zúčastniť sa Bielej stopy,“ povedal Mário Košút z Vavrečky.

Najstaršie pravidelne organizované preteky v behu na lyžiach prilákajú do Kremnických vrchov každoročne masu ľudí, ktorá si vychutnáva hromadný začiatok. „Štartoval som až z posledného radu,“ hovorí Tomáš Borsík zo Zuberca, ktorý súťažil na 26-kilometrovej trati. „Vpredu boli miesta pre pretekárov podľa rebríčka a získaných bodov. Potom už asi nasledovali súťažiaci podľa prihlásenia. Zúčastnil som sa prvýkrát a musím povedať, že to je zážitok a veľký adrenalín. Zo začiatku som sa predieral dopredu a na konci som bol zas poriadne vyšťavený. Možno by som mal lepší čas, ale vzhľadom na natrénované kilometre som spokojný.“

Tretí najlepší Slovák

Mário Košút, bronzový medailista z majstrovstiev sveta i Európy v zimnom triatlone, chcel pôvodne štartovať na 26-kilometrovej trati. Svoje rozhodnutie si však ráno rozmyslel. „Organizátori skrátili kvôli pre zlé snehové podmienky dlhšiu 50-kilometrovú trať na 37 kilometrov, tak som sa prehlásil.“