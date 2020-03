Raptori držali fanúšikov v napätí až do konca sezóny

V novej sezóne veria, že budú riešiť iné starosti.

11. mar 2020 o 10:00 Tomáš Ferenčík, Martin Gábor

Rok plný zmien, aj takto by sa dala nazvať práve skončená sezóna spojeného florbalového klubu Rabče a Oravskej Polhory (FBK RAptORs). Početné zmeny v hráčskom kádri, pracovné a školské povinnosti hráčov, zmena trénera či zopakovanie desiatej pozície z minulej sezóny.

Prvá polovica sezóny s hrajúcim trénerom

Raptori začali sezónu dvomi päťgólovými prehrami na východe republiky. Prehry 3:8 a 4:9 neboli najlepšou vizitkou, no družina spod Babej hory necestovala na tento trip v plnom zložení: „V úvode sezóny bolo veľa hráčov v zahraničí, pre pracovné povinnosti. Preto sme do Košíc a Prešova cestovali len jedenásti. Vtedy sa ťažko dá uhrať dobrý výsledok,“ povedal v tom čase hrajúci tréner Martin Adamčík.

Nasledovali prvé domáce zápasy a prvé body po výhrach nad Žilinou (7:2) a Čadcou (6:5), no potom prišiel šesťzápasový bodový pôst. „Proti Žiline a Čadci sme podali výborné tímové výkony, na ktoré sme nadviazali v Partizánskom a v Detve. Doplatili sme však na menšie výpadky, po ktorých sme inkasovali rozhodujúce góly. Veľmi ma mrzia domáce zápasy so Sabinovom, Dubnicou a Topoľčanmi. Naše zakončenie bolo žalostné. V týchto troch zápasoch sme získali len jeden bod, a myslím si, že práve tam sa rozhodlo, že sme nepostúpili do play-off. Veľmi ma to mrzí,“ pokračuje Martin Adamčík, ktorý sa stal najproduktívnejším hráčom FBK RAptORs.

V 19 odohraných zápasov nazbieral 49 bodov. Druhý Marián Oselský mal o 22 bodov menej. „Na pohľad to číslo vyzerá fajn, no mám pocit, že som mužstvu mohol pomôcť ešte viac. Moja hra je príznačná veľkým množstvom striel, niekedy je to na škodu, lebo si v zápale hry nevšimnem lepšie postaveného spoluhráča. Hrával som taktiež pravidelne presilovky, kde som nazbieral veľký počet bodov.“

Návrat trénera a zlepšenie herného prejavu

Práve zápas proti Topoľčanom bol pre kapitána Raptorov posledným v pozícii hrajúceho trénera. Ôsmeho decembra FBK RAptORs oznámili na svojom Face-booku mikulášsky darček, v podobe návratu Martina Tomagu na trénerskú stoličku. „Pred Vianocami sa mi ozvali dva kluby. FBK Nižná a FBK RAptORs. Raptori v tom čase boli na predposlednej priečke a rozhodol som sa im pomôcť. V tomto klube začínala aj moja trénerská kariéra, preto som cítil istý záväzok,“ hovorí na margo svojho návratu Martin Tomaga.

Pred jeho príchodom sa mužstvo nachádzalo na predposlednej 11. pozícii, s čím, logicky, nevládla spokojnosť. „Po mojom príchode sme počas vianočnej pauzy mali čas zapracovať na zlepšení hry a prejavu mužstva.“

V prvom zápasom pod novým trénerom prišla domáca výhra s Prešovom (8:4) a následne prehra s favorizovaným košickým Žltým Snehom (4:9), no bolo vidieť zlepšenú hru Hornooravcov. Tých však zastavili veľmi vysoké prehry v Čadci (4:13) a v Turanoch proti Žiline (5:13). „Pod mojím vedením mužstvo malo bilanciu 5-1-5. Prehrali sme z môjho pohľadu s najvyspelejšími tímami prvej ligy – Žltým Snehom Košice a s Trnavou. Naopak porazili sme Partizánske, Prešov, Sabinov, Topoľčany či Detvu. Samozrejme, mrzia ma vysoké prehry s Čadcou a Žilinou. Obzvlášť ma mrzí zápas s Hurikánom Bratislava, kde sme viedli 3:1 aj 5:3, no nakoniec sme prehrali 5:6. Toto sú zápasy, ktoré musíme vyhrávať,“ pokračuje tréner.

Tréner skončil, nový je zatiaľ neznámy

Raptori prežili hektický záver sezóny. O ich vypadnutí alebo zotrvaní v prvej lige rozhodovali záverečné zápasy v Topoľčanoch a Dubnici. „Vedeli sme, že ak chceme pokračovať v súťaži, musíme v Topoľčanoch bodovať. Po náročnom zápase sme mohli oslavovať výhru 8:7,“ povedal Martin Tomaga.

Družina spod Babej hory však nemala vyhraté. Aby sa udržala v prvej lige, musela bodovať aj v Dubnici nad Váhom. Nakoniec sa to po remíze 3:3 podarilo, ale tréner musel jedným okom sledovať aj dianie Sabinova v Topoľčanoch. „Celý čas som na internete sledoval, ako sa vyvíja zápas Sabinova. Keď som videl, že Topoľčany vedú nad Sabinovom 8:6, rozhodol som sa, že neodvolám Jakuba Kepštu z bránky.“

Sabinov v závere zápasu v Topoľčanoch vyrovnal, ak by Dubnica skórovala do prázdnej brány Hornooravcov, vypadli by z druhej najvyššej súťaže. Preto bolo rozhodnutie trénera správne. Raptori skončili opäť desiati a získali 23 bodov, o bod viac ako v sezóne 2018/19.

Tréner Martin Tomaga sa po zápase v Dubnici rozhodol skončiť na lavičke FBK RAptORs. „Dohoda bola do konca sezóny, preto si myslím, že chlapci mohli očakávať môj koniec. Florbal je amatérsky šport, náročný na čas. Musím sa však priznať, že trénerská kariéra ma veľmi baví, no všetky tímy v okolí fungujú na báze jedného tréningu týždenne, čo je žalostne málo.“ Tréner sa vyjadril aj k šanciam Raptorov, ktorí podľa neho určite môžu v budúcnosti bojovať v play-off. „Môj osobný názor je, že mužstvo nie je zastabilizované. Súpiska je široká, no na zápasy chodí 12-13 hráčov, z čoho asi polovica je stála.“

Otázku, či opäť bude Martin Adamčík hrajúci tréner alebo niekto iný, nechávajú v klube otvorenú. „Máme čerstvo po sezóne. Či budeme mať trénera, alebo budem hrajúcim trénerom opäť ja, si nechávame na neskôr. Teraz si chceme oddýchnuť a v lete sa pripraviť na nasledujúcu sezónu, v ktorej, pevne verím, že zabojujeme o najlepšiu osmičku.“