Biatlonové dvojičky naďalej udivujú

Mária Remeňová získala v Osrblí druhý slovenský titul.

10. mar 2020 o 13:00 Tomáš Ferenčík

OSRBLIE. Sestry Remeňové z Hruštína si opäť zopakovali, aké to je stáť spoločne na stupni pre víťazov.

Súvisiaci článok Meno rodáčky z Oravskej Polhory sa vyníma v Sieni slávy Čítajte

V Osrblí sa rozdávali slovenské tituly v pretekoch s hromadným štartom a obe naše skvelé biatlonistky skončili v najlepšej trojke medzi juniorkami. „Keď stojíme na pódiu so sestrou, vždy sa nám preženie hlavou rovnaký pocit. Vieme, že to, čo robíme, robíme správne. A keď vás to baví a ľudia vás podporujú potleskom, je to motivujúce do ďalšej práce,“ povedala Mária, ktorá mala na štarte najťažšiu pozíciu. Sobotné rýchlostné preteky Slovenského pohára vynechala a tak sa musela zaradiť až do štvrtého radu.