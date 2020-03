Žilinská župa prijala rad preventívnych opatrení

Nový koronavírus už nie je iba hrozbou z okolitých štátov, ale prvé potvrdené prípady hlási už aj Slovenská republika.

9. mar 2020 o 16:46 Martina Remencová, ŽSK

ORAVA. Na Úrade Žilinského samosprávneho kraja dnes (pondelok) zasadal krízový štáb. Opatrenia sa dotknú najmä kultúrnych inštitúcií a odborného vzdelávania.

Hoci v Žilinskom kraji k dnešnému dňu nebol oficiálne potvrdený koronavírus u žiadneho z pacientov, župa prijala niekoľko preventívnych opatrení.

,,S účinnosťou od zajtrajšieho dňa odporúčame školám v našej pôsobnosti zrušiť všetky exkurzie, výlety, či lyžiarske zájazdy. Zároveň pozastavujeme odborné vzdelávanie vedené mimo priestorov školy tak, aby žiaci nemigrovali po firmách a iných zariadeniach,“ povedala županka Erika Jurinová.

Ďalšie opatrenia sa týkajú kultúrnych inštitúcií. Tie zatiaľ ostávajú otvorené pre individuálnych návštevníkov.

,,Rušíme však hromadné podujatia, divadelné predstavenia, spoločné čítania a iné aktivity s väčšou koncentráciou ľudí,“ dodala županka. Prísne hygienické opatrenia platia aj v nemocniciach a sociálnych zariadeniach, kde pretrváva zákaz návštev až do odvolania.

Opatrenia sa dotknú aj pracovníkov úradu. Župa ruší služobné cesty do zahraničia, či semináre a podujatia v kongresovej sále úradu. V obmedzenom režime (výhradne telefonicky a mailom) sa bude poskytovať sociálne a právne poradenstvo. ,,Vnímame zodpovednosť, ktorú máme za naše organizácie, či pracovníkov. Čelíme novej situácii a ako sa hovorí, šťastie praje pripraveným. Od začiatku komunikujeme s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, s ktorým všetky kroky koordinujeme,“ povedala županka Erika Jurinová.

K dnešnému dňu je v kraji 73 lôžok pripravených v prípade krízového režimu. ,,Regionálny hygienik je oprávnený vydať pokyn na takzvanú reprofilizáciu lôžok v nemocničných zariadeniach. To znamená, že ak by sa ukázalo, že potrebujeme väčšie množstvo lôžok, máme právne nástroje, ako to zabezpečiť,“ uviedol riaditeľ Regionálneho úradu Martin Kapasný. Ako dodal, pokiaľ by narástol počet pacientov, tak nie všetci by boli liečení na infekčnej klinike. Časť z nich by bola liečená aj v domácom prostredí.

Žilinská župa začala už v januári s informačnom kampaňou, ktorá sa týkala predovšetkým preventívnych opatrení, prejavov samotnej nákazy aj čo robiť po návrate z krajín, kde sa vírus rozšíril. Opatrenia, ktoré dnes prijal krízový štáb, budú platiť zatiaľ do konca týždňa (najneskôr vtedy bude opäť zasadať krízový štáb). Situácia sa bude aj naďalej sledovať a v prípade zhoršeného vývoja je župa pripravená pristúpiť k prísnejším opatreniam.

