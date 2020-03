Deti a technika? Aha, ako sa bavili, zostrojili katapult (+FOTO)

Žiaci základných škôl dokazovali svoj um a zručnosť na súťaži Technický šikula. O body tvrdo bojovali aj dievčatá.

15. mar 2020 o 7:55 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. „Chcela som so spolužiakom skúsiť, ako to tu chodí,“ povedala siedmačka Nina Barienčíková zo Zázrivej. „Je zaujímavé zapájať sa do súťaží. Doma rada pomáham, mám rada ručné práce v škole.“

Aj keď manuálne práce sú skôr doménou chlapcov, dievčat bolo v 15 dvojčlenných súťažných družstvách viacero. A nestratili sa.

Bola to zábava

Technický šikula je regionálna zábavná technická súťaž pre dvojčlenné tímy žiakov 7. a 8. ročníka základných škôl. Absolvujú tri stanoviská, na každom plnia rôzne úlohy.uskutočnila sa v Strednej odbornej škole polytechnickej v Kňažej.

„Musia vyriešiť čo najrýchlejšie zadané technické zábavné úlohy a následne zostrojiť jednoduchý výrobok podľa priložených výkresov a s pomocou určeného pracovného náradia,“ opísal podstatu súťaže Jozef Hládek, zástupca riaditeľky pre praktické vyučovanie. „Deti zostroja podľa dokumentácie katapult, my skontrolujeme nielen rozmery, či dodržali parametre podľa dokumentácie, ale preveríme aj funkčnosť. Výrobcovia budú triafať loptičky na cieľ.“

Na ďalších stanovištiach riešia logické úlohy. „Pripravili sme ich tak, aby na nich pôsobili ako zábava, oddych a nie ako vyučovanie v škole. Chceme, aby vzbudili u nich záujem o technické odbory a neskôr aj o povolanie.“

Deti z dedín sú zručnejšie

Technickými asistentmi žiakov boli študenti školy. Jedným z nich bol Marcel Červeň z 1. C odboru mechanik nastavovač. „Pomáhame súťažiacim, radíme im. Väčšina to zvládla, niektorí to pokazili na začiatku. Ale dá sa to napraviť, náhradných súčiastok máme dosť.“

Súťažiaci prišli aj zo ZŠ v Beňadove. „Medzi deťmi sa nám vyberalo ľahko, lebo pochádzajú z dediny a tam im manuálna zručnosť nie je cudzia,“ povedala triedna učiteľka Jana Večerková. „Ale samotná zručnosť nestačí, musia mať aj vedomosti, ktoré sú potrebné pri riešení logických úloh.“

V jej družstve hájil farby Beňadova Miloš Triebeľ. „Doma pomáham drevo rúbať, robím rôzne práce. Katapult sa nám celkom podaril, vystrieľali sme sedem bodov.“

Obtiažnosť úloh je volená tak, aby sa mohli zúčastniť aj žiaci, ktorí s technickými súťažami nemajú veľa skúseností, ale baví ich hľadať nové riešenia a odpovedať na hádanky.

Úspech väčšinou nezávisí len od schopností jedného člena, ale aj od efektívnej tímovej spolupráce. Nejde o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy, ale, naopak, úlohy spravidla vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu, ako aj technickej zručnosti a dômyselnosti. A toto všetko sa im neskôr zíde na stredných a vysokých školách, následne v zamestnaní.

Najšikovnejší boli žiaci zo ZŠ J. Matúšku v Dolnom Kubíne, druhá skončila ZŠ P. O. Hviezdoslava z Trstenej, tretie družstvo zo ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne.