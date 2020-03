Čo zápas, to riadny ťahák. Výsledky prekvapili

Tvrdošín odohral dve stretnutia. Inkasoval až 11 gólov.

9. mar 2020 o 8:42 Tomáš Ferenčík

Dolný Kubín – Or. Veselé 2:1 (1:1)

Góly: Zanovit, Kubačka – Kmeť

Bol to viac ako prípravný zápas. Prišlo sa pozrieť viac ako dvesto divákov. Od úvodných minút sa hralo tvrdo, ale fér. Výnimkou sú dva vyhrotené zákroky. Súperi si nedarovali ani kúsok priestoru.

Skóre sa menilo už v 13. minúte. Hostí poslal do vedenia Andrej Kmeť, ktorý využil nesporný talent. Krásnou strelou z 20 m poslal loptu do siete. Odpoveď Dolného Kubína prišla už o 10 minút. Rohový kop načechral Kolorédy na hlavu Zanovita a bolo vyrovnané. Oravské Veselé mohol do vedenia opäť poslať Trojanovič, ale volil nesprávne zakončenie. Na druhej strane ohrozil Smiešku strelou Sučák. V 40. min mal dobrú šancu Ratica, ale brankár Spišák podržal svoj tím. Bodku za prvým polčasom dala strela Lacha do stredu brány.