Dva najúspešnejšie kluby z Oravy opäť súperili proti sebe

Nová vzpieračská sezóna je plná otázok.

6. mar 2020 o 11:00 Tomáš Ferenčík

KOŠICE. Po desiatich rokoch sa opäť konalo v rámci vzpieračskej extraligy družstiev oravské derby. Dolnokubínski vzpierači sa deviatym titulom za sebou dostali do čela historických tabuliek a veľmi túžia po jubilejnom desiatom.

Bobrovčania si zas želajú zopakovať majstrovské oslavy z roku 2010, kedy naposledy extraligu vyhrali. Po desiatich rokoch by si to radi v klube zopakovali. „Pred tromi rokmi sme si dali do hlavy, že v roku 2020 získame titul,“ hovorí tréner a vzpierač Ondrej Kružel. „Bude to možno posledný rok, čo môžeme pre Bobrov získať titul. Pre mňa i Lukáša Kožienku to bude asi rozlúčka so vzpieraním. Tomáš Romaňák a Vladimír Škapec končia stredné školy.“