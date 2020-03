Starší atléti idú vzorom pre mladších

Veteráni mali v hlavnom meste Slovenska halové majstrovstvá.

5. mar 2020 o 13:00 Tomáš Ferenčík

BRATISLAVA. Šesť medailí, jeden slovenský rekord a jedno osobné maximum. Taká je vizitka štvorice atletických veteránov TJ Orava Dolný Kubín na

otvorených halových majstrovstvách Slovenska v bratislavskej hale Elán. „V klube sa venujeme príprave najmladších atlétov a sme radi, že takýmito úspechmi ponúkame mladým vzor a dlhoročné skúsenosti,“ povedal predseda Jaroslav Lupák.

Až o tri cenné kovy sa zaslúžil Ján Paluga. V behu na 60 m cez prekážky skončil strieborný a dva bronzy pridal v skoku do výšky a v behu na 60 m hladkých.

Peter Sládek zvíťazil v skoku do výšky prepočítaným výkonom 193 cm a vybojoval aj bronzovú medailu vo vrhu guľou za prepočítaný výkon 13,15 m. Vo vrhu guľou štartoval aj Jaroslav Lupák, no tentokrát mimo súťaž v kategórii 70- až 75-ročných. Jeho prepočítaný výkon znamenal 15,50 m a je to zároveň osobný rekord.

Štvrtou bojovníčkou bola Katarína Marettová vo vrhu guľou. V celkovom poradí bez rozdielu veku skončila na 6. mieste, ale prepočítaným výkonom 11,97 m vytvorila nový slovenský rekord v kategórii 45- až 50-ročných žien.

