Volili aj ľudia, ktorí zažili Slovenský štát i komunizmus. Názory sa rôznia

Jozefína Gregorovičová z Trstenej má 99 rokov, Ondrej Šiška zo Zuberca 96.

2. mar 2020 o 20:21 Lýdia Vojtaššáková

Hnevá ju súdnictvo na Slovensku

Právo voliť využila aj 99-ročná Jozefína Gregorovičová z Trstenej. Pri chodení si pre chrbticu pomáha vozíčkom. „Na bolesť sa neumiera, iba trpí,“ povedala s tým, že jej pomáha viera, trpezlivosť a optimizmus.

Jozefína Gregorovičová (99) z Trstenej. (zdroj: MG)

„Až tak sa sloboda za ostatné desaťročia neukázala, verím, že voľby to zmenia.“

Voľby považuje za občiansku povinnosť a kým vládze, tak má radosť, že môže ísť voliť hodnoty, že prispeje k tomu, aby sa pomery v štáte zlepšili. Ako povedala, hnevá ju súdnictvo na Slovensku. „Ono by malo byť naším vzorom, je na zaplakanie, ako je všetko presiaknuté korupciou.“

Tiež je znepokojená postojom mnohých mladých ľudí k antisystémovým stranám. „Som pamätníčkou Slovenského štátu a nechcela by som, aby sa také časy niekedy vrátili.“

Ak sme sa opýtali na jej obľúbených prezidentov, tak menovala Tomáša G. Masaryka pre jeho humánnosť, demokraciu a zmysel pre spravodlivosť, Václava Havla za ľudskosť a citlivú dušu a Zuzanu Čaputovú za to, že je empatická a že jej záleží na dôležitých veciach.

Stali sme sa kolóniou Západu

Ondrej Šiška zo Zuberca má 96 rokov, volebné právo využil aj tentokrát. Zaspomínal si pritom na povojnové obdobie.

Onrej Šiška (96) zo Zuberca. (zdroj: LV)

„Počas volieb v štyridsiatomôsmom bolo v dedine veľa žandárov, sledovali nálady. Potom prišli februárové udalosti, skoro všetci Zuberčania boli proti. Báli sme sa, že prídu Rusi, že všetko zoberú, nebudú sa starať o ľudí. Potom sa situácia začala zlepšovať, ľudia našli prácu vo fabrikách.“ Ako dodal, až do roku 1989 vždy vyhrali komunisti, ktosi ich tam navolil a vždy sa účasť blížila k 100 percentám. „Smiali sme sa na tom, lebo sme vedeli, že veľa ľudí voliť ani nebolo.“

Ondreja Šišku trápi, že po Nežnej revolúcii prišli Slováci o veľa dôležitých vecí, že sa Slovensko stalo kolóniou Západu. „Predtým sa štát staral o ľudí, dnes mnohí bývajú pod mostami, pribúda rozvodov, upadá mravnosť.“ Chcel by, aby sa to zmenilo, aby sa Slováci dostali z područia Európy. Z doterajších prezidentov uznával Gustáva Husáka, lebo vraj kým boli českí prezidenti, vždy bolo Slovensko druhoradé.

