Igor Janckulík odchádza z Národnej rady

Bol jediným zástupcom Oravy s aprlamente. Po voľbách sa vzdal aj funkcie podpredsedu ŽSK pre dopravu.

2. mar 2020 o 18:18 Martin Pavelek

Igor Janckulík pôsobil v Národnej rade predchádzajúce štyri roky, kde sa dostal ako poslanec za stranu SIEŤ.

Dva roky pracoval ako koaličný poslanec. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej prešiel do opozície. O kreslo v slovenskom parlamente teraz bojoval pod farbami KDH.

„Ďakujem za 11 167 krúžkov, žiaľ, bolo to málo, aby som aj ja prispel k tomu, aby sa KDH vrátilo do parlamentu. Aj keď to nevyšlo, neľutujem moje rozhodnutie pomôcť kresťanskej demokracii. Snažili sme sa robiť racionálnu, nepopulistickú a zodpovednú politiku, s hodnotami prislúchajúcimi kresťanskej demokracii. Ako poslanec Národnej rady som sa vždy snažil pomôcť Orave. Podarilo sa dosiahnuť obnovenie prác na výstavbe R3 v úseku Tvrdošín – Nižná, ktorý by sa mal začať stavať na jar tohto roku. Príprava sa pohla aj v úsekoch R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová."