Ako sme na Orave volili nájdete aj bez klikania

Všetky výsledky vo všetkých oravských obciach a mestách sme vložili aj do MY Oravských novín. Porovnávate susedov bez preklikávania.

2. mar 2020 o 12:55 Lýdia Vojtaššáková

Všetky výsledky z víkendových volieb sú na webe, ale v MY Oravských novinách, ktoré budú v predaji už dnes večer a v utorok ráno, nájdete bez preklikávania celú Oravu pokope.

Nájdete tam, ako dopadli politické subjekty v každej jednej obci a mestách na Orave.

Aj keď predvolebné prieskumy, a najmä tie tajné, naznačovali zmenu, mnohí, ktorí po nej túžili, sa výsledku obávali. „Netreba sa báť toho, ktorá politická strana vyhrá, väčšia hrozba je koronavírus,“ odľahčovala vravu pred volebnou miestnosťou v Nižnej Natália.

Pri návštevách volebných miestností sme sa nad praktickosťou voliča pobavili aj v Zákamennom. Pýtal si použité hlasovacie lístky na kúrenie. „Jóóój, to by bolo drahé teplo,“ povedal, keď zistil, že za to hrozí pokuta 33 eur.

Oravci už tradične zaujali vysokou účasťou vo voľbách. Kým politici, ale aj mnohí aktivisti zmobilizovali na Slovensku 65,8 percenta voličov, na Orave bola účasť podstatne vyššia.

V okrese Tvrdošín prišlo k urnám až 75,44 percenta voličov, v Dolnokubínskom okrese 72,39 a v Námestovskom 72,31 percenta. Vo viacerých obciach prekročila účasť 80 percent.

Najmä v turistických oblastiach však ovplyvnili nielen toto číslo, ale aj volebné výsledky jarné prázdniny. V regióne bolo veľa dovolenkárov.

Smer-SD po rokoch vládnutia ide do opozície. Na Orave má však ešte stále najvyššiu podporu spomedzi ostatných politických subjektov v Kraľovanoch, Istebnom, Pokryváči, Breze a Jasenovej.

Kotlebovcom veria viac ako je celoslovenský priemer v okresoch Tvrdošín i Námestovo, svoje zohrali aj kazateľnice v kostoloch.

V porovnaní s celoslovenskými výsledkami by Oravci poslali do parlamentu aj KDH. Vo všetkých okresoch získalo dvojciferný výsledok, hoci na Slovensku neprekročilo povinnú hranicu pre vstup do parlamentu.

Okresy Námestovo a Tvrdošín by do parlamentu poslali aj Slovenskú národnú stranu.

V sobotňajších parlamentných voľbách kandidovalo 24 politických subjektov, o post poslanca sa uchádzalo zhruba 50 Oravcov.

Do parlamentu sa dostali traja – Milan Kuriak z Tvrdošína, (OĽaNO), Juraj Šeliga z Hruštína (Za ľudí), ktorý žije v Bratislave, a Andrej Medvecký z Tvrdošína (ĽSNS). Rozhovory s najúspešnejšími prinesieme v budúcom čísle MY Oravských novín.

Budeme sa venovať aj podrobnejšiemu analyzovaniu výsledkov.