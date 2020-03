Orava by mohla mať v novej Národnej rade dvoch poslancov

Oravci by poslali do parlamentu aj KDH, ale celoslovenské hlasovanie mu ani teraz nedalo zelenú. Výsledky sú zatiaľ neoficiálne.

1. mar 2020 o 7:32 Lýdia Vojtaššáková

ORAVA. Až viac ako 22 percent získalo v okrese Námestovo KDH. A aj napriek tomu, že dvojciferný výsledok zaznamenalo aj v okresoch Tvrdošín a Dolný Kubín, ani po štvorročnej prestávke v Národnej rade tam nepôjde ani teraz.

Vyššiu podporu ako celoslovenský priemer majú na Orave aj Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a v dvoch hornooravských okresoch aj kotlebovci. Smer-SD na Orave stratil.

Z Národnej rady odchádza jediný poslanec z Oravy Igor Janckulík, ktorého tam vo voľbách v roku 2016 vyniesla Sieť. Teraz kandidoval za KDH.

Nahradiť by ho tam mal Milan Kuriak z Tvrdošína za OĽANO.

Voliči do Národnej rady pravdepodobne poslali aj Andreja Medveckého z ĽS NS, ktorý kandidoval z ôsmeho miesta, no preferenčné hlasy ho posunuli nižšie, avšak stále do kresiel, ktoré získali kotlebovci.

Tabuľka vychádza z údajov, keď chýbalo spočítať zhruba 50 zápisníc.