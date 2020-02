Na pôdu a dotácie sa pozrela aj národná kriminálna agentúra

Peniaze hornooravskému družstvu podľa auditu vyplatené nemali byť, ono tvrdí, že mali.

27. feb 2020 o 15:10 Lýdia Vojtaššáková

Zničená úroda, farmárovi neprajníci skosili trávu do polovice výšky, nedala sa zozbierať.(Zdroj: archív JP)

VITANOVÁ, ČIMHOVÁ, LIESEK. Nevyplácané nájmy, údajne nefér nájomné zmluvy, sťažnosti, vyplácanie dotácií, audity – to všetko viedlo k trestným oznámeniam, rozbrojom medzi viacerými farmármi a miestnym družstvom.

List ministerke

Súkromne hospodáriaci roľníci znášajú od roku 2010 regionálne a následne ministerské kontroly súvisiace so žiadosťami o priame platby na pôdu. Hovoria, že tie kontroly ich tvrdo stíhajú a šikanujú a výsledkom je často nepriznanie dotácií. V takomto duchu písali v apríli 2016 list ministerke pôdohospodárstva.

„Avšak akýmsi zázračným spôsobom iba subjektu Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej sú každoročne vyplácané značné dotácie za pomoci sekcie priamych platieb Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a hlavne za pomoci jej šéfa. Dokladom a dôkazom je kontrola z roku 2013 – 2014 medzi hlavnými subjektami PD LČV, Ladislav Tomajka, Gabriela Ondríková, Ekoherba, Jaroslav Pavelek a ďalších približne 50 drobných SHR podnikateľov.“

Drobní farmári poukázali v liste aj na netransparentnosť postupu sekcie priamych platieb PPA a jeho rozpor s nariadením vlády.

Vnútorný audit PPA

Ešte v roku 2013 si požiadali o priamu podporu na rovnaké parcely farmárka G. O. z Vitanovej a aj družstvo LČV. Prišla kontrola a zistila, že na sporných dieloch hospodárili obaja. Obaja dokladovali právo užívania tej istej pôdy. Na prekrytých dieloch teda komisia stanovila nulovú výmeru pre vyplatenie podpory. Z celkovej výmery určila u žiadateľky G. O. naddeklaráciu 100 percent a pri LČV 20,94 percenta.

Ak je percento stanovené viac ako 20 percent, finančná pomoc, na ktorú poľnohospodár mal nárok, sa zamieta. Avšak Sekcia priamych podpôr PPA ju nepriznala iba pre G. O., pre družstvo ju priznala.

Prípad riešil odbor vnútorného auditu PPA a potvrdil, že družstvu nemala byť platba poskytnutá. Auditori totiž neuznali dodatočné prehlásenie G. O. z apríla 2014, že sporných 16 dielov užívalo a obhospodarovalo v roku 2013 družstvo PD LČV so sídlom v Čimhovej.

„Toto prehlásenie G. O. o dva týždne stiahla a tvrdila, že ho podpísala pod nátlakom,“ píše sa v audite. „Sekcia priamych podpôr na základe tohto prehlásenia vyplatila pre PD LČV viac ako 400-tisíc eur.“

Predseda družstva Vít Čelko hovorí, že dotácie im boli priznané v zmysle zákona. „Žiadny spor s G. O. neexistuje, bol ukončený mimosúdne,“ povedal. „Zo stretnutia zúčastnených strán uskutočnenom na pôdohospodárskej agentúre vyplynulo, že G. O. nemala uzatvorené platné nájomné zmluvy, teda išlo o duplicitné zmluvy na pozemky, na ktoré malo už predtým platne uzatvorené nájomné zmluvy družstvo. Po objasnení skutkovej a právnej stránky veci ona sama stiahla podané žiadosti a uznala oprávnený nárok družstva na poskytnutie dotácií. Z uvedeného dôvodu nevznikla žiadna naddeklarácia.“

Vládny audit a NAKA

Sekcia auditu a kontroly ministerstva financií na základe výsledkov vnútorného auditu PPA podala v júli 2018 oznámenie na protikorupčnú jednotku Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu s dopadom na prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu v súvislosti s poskytnutím priamych platieb zo strany Poľnohospodárskej platobnej agentúry Poľnohospodárskemu družstvu LČV so sídlom v Čimhovej.

NAKA to rieši ako podozrenie zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a prečin poškodzovania finančných záujmov EÚ.

Vidí za tým úmysel

Jaroslav Pavelek z Vitanovej sa pred desiatimi rokmi rozhodol peniaze zarobené v stavebníctve investovať do podnikania v agrosektore. Kúpil maštaľ, senník a dvetisíc oviec. „Spočiatku sa mi darilo, prenajal som si pôdu, v roku 2012 vyplatil nájom na rok dopredu, v roku 2013 som dostal aj peniaze z PPA, nikto si nerobil nárok na pozemky, na ktorých som hospodáril.“

V roku 2014 však nastali problémy. Na časť ním deklarovanej pôdy, na ktorú požiadal o dotáciu, ako aj na parcely ďalších miestnych farmárov požiadala o priame dotácie aj spoločnosť Ekoherba. Vznikla v tom roku a podľa Obchodného registra je konateľom predseda družstva Vít Čelko.

Pri práci na poli. (zdroj: archív JP)

Pavelek považuje prekrytie ním prenajatej pôdy za úmysel zlikvidovať ho. Keďže išlo o viac ako 20-percentné prekrytie, dotácie nemal dostať nikto.

„Doložil som nájomné zmluvy, doklady o vyplatení nájmu, dôkazy, že som tú pôdu obhospodaroval. Na PPA sa tým ani nezaoberali. Ekoherba nemohla mať platné nájomné zmluvy. Dokázať to viem tým, že jedna z nich bola na moje meno so sfalšovaným podpisom.“

V roku 2016 Ekoherba platbu na plochu z PPA dostala.

Nielen zablokovanie priamych platieb, ale aj ďalšie schválnosti prinútili farmára Paveleka stopnúť plánované investície do obnovy farmy a nakoniec ho finančne zruinovali. „Išli proti mne. Na 50 hektároch pasienkov mi napríklad skosili trávu do polovičnej výšky, tá tráva sa už nedala zozbierať. Inokedy sa stalo sa aj to, že mi družstevníci pozbierali seno pripravené pre zvieratá na zimu. Bol som zúfalý.“

Keď upozornil na subvenčný podvod na tlačovej besede pred médiami, ministerstvo pôdohospodárstva tvrdilo, že z fiktívnych deklarácií je podozrivý on. Podľa ministerstva ide o osobu, voči ktorej 15 poľnohospodárov z okresu a 30 občanov Vitanovej podalo sťažnosť a petíciu pre fiktívne deklarácie priamych podpôr.

Jaroslav Pavelek hovorí, že sa na petíciu pýtal, ale sa k nej nedostal, nevie, čo je jej obsahom.

Ide o veľa peňazí

PD LČV so sídlom v Čimhovej v spolupráci s viacerými samostatne hospodáriacimi roľníkmi sa formou petícií, žiadostí a trestných oznámení snaží poukázať na prípady, pri ktorých dochádza k dvojitým deklaráciám v užívaní pozemkov, v dôsledku čoho oprávneným žiadateľom nie sú vyplácané dotácie, na ktoré majú zákonný nárok.

„Okrem iného sme podali petíciu za urýchlené vyriešenie dvojitých deklarácií v katastrálnom území Liesek, Čimhová a Vitanová na PPA a trestné oznámenie na Národnú kriminálnu agentúru vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu a trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, ktoré je aktuálne v štádiu riešenia orgánmi činnými v trestnom konaní,“ hovorí Čelko.

Medzi subjekty, ktoré sa opakovane v minulosti dopustili neoprávneného nárokovania si dotácií, patrí podľa Víta Čelka napríklad aj Jaroslav Pavelek, obchodná spoločnosť J&V Nature. „Z jeho strany nielenže v minulosti dochádzalo k fiktívnym deklaráciám užívania pozemkov, ale aj k dopytom na drobných poľnohospodárov a živnostníkov z okolia so žiadosťami o vystavenie potvrdení o vykonaní poľnohospodárskych úkonov, ktoré reálne uskutočnené neboli.“

To Jaroslav Pavelek popiera nájomnými zmluvami, dokumentáciou o obhospodarovaní prenajatej pôdy i dokladmi o vyplatení nájmu. „V boji malého s veľkým vždy ťahá malý za kratší koniec,“ dodáva.

Odvoláva sa hlavne na vnútorný audit PPA i vládny audit, ktoré nesúhlasili s konaním PPA v prospech PD LČV.

„Obidva audity dali za pravdu mne, teda, že družstvo sa dostalo k platbám na pôdu neoprávnene.“

Jaroslav Pavelek takýto postup považuje za subvenčný podvod, ktorý však kompetentní prehliadajú.

Kto a čo ostane na Slovensku?

„Ostáva nám už len počkať na lepšiu politickú situáciu, ktorá pomení vzťahy a prepojenia,“ hovorí Jaroslav Ťapaj z Vitanovej. Za najväčší problém v poľnohospodárstve označil rozdrobenosť pozemkov a vidinu eurofondov, z ktorých je možné získať peniaze na hektáre. „Vo Vitanovej ani Čimhovej neprebehla komasácia, jedna zemička má hromadu vlastníkov.

Poznám veľa mladých farmárov, ktorí by chceli hospodáriť. Družstvo nemá záujem im vyčleniť pôdu, príslušný odbor na okresnom úrade s tým nič nemôže urobiť.“

Podľa Ťapaja nejde len o prípadné machinácie s prenájmami pôdy a podvody, ale o to, že drobní vlastníci pôdy, ak aj chcú, nemôžu hospodáriť. Ak by sa vraj družstvo teraz všetkých vlastníkov opýtalo, či mu prenajmú svoju pôdu, je skeptický v tom, ako by dopadlo.

„O mňa nejde, robím v zahraničí, darí sa mi. Ale ide o naše deti a vnúčatá. My sme povinní im pripraviť východiskovú pozíciu, nemôžu predsa všetci odísť ako my. Kto a čo ostane na Slovensku?“