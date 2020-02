Rodina z Veličnej skončila v nemocnici pre podozrenie z koronavírusu

Oravci lyžovali v Taliansku neďaleko miesta, kde koronavírus potvrdili.

26. feb 2020 o 17:29 Martin Pavelek

VELIČNÁ. Dnes okolo obeda priviezla záchranná služba na kliniku infektológie Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Ružomberku rodinu z Veličnej neďaleko Dolného Kubína.

Stará mama, dvaja synovia a 10-ročný vnuk boli spolu na lyžovačke v Taliansku blízko oblasti s výskytom koronavírusu. Po návrate sa u nich objavil suchý kašeľ a zvýšená teplota.

Rodina kontaktovala obvodnú lekárku. Tá po dohode s epidemiológom poslala k rodine záchranárov, ktorí ju priviezli na kliniku infektológie do Vojenskej nemocnice.

„Doposiaľ dostupné výsledky krvných vyšetrení nepotvrdili prítomnosť bežného chrípkového vírusu, preto krvné vzorky všetkých štyroch pacientov zašleme do laboratória v Bratislave,“ povedala hovorkyňa nemocnice Petra Dišková. „Výsledky by mali byť známe najneskôr do 48 hodín.“

Poskytla aj informáciu o vodičovi kamiónu, ktorého hospitalizovali v nemocnici včera. „Laboratórne výsledky vylúčili nákazu koronavírusom. Pacienta pripustíme zajtra do domáceho liečenia.“

