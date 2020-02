Bez koňa si v lese neporadia. Furmani ukázali, čo spolu zvládnu

Na 16. ročníku Novotských furmanských dní sa predstavilo až 45 koní.

25. feb 2020 o 20:21 Lýdia Vojtaššáková

NOVOŤ. Ak keď by sa zdalo, že lesné traktory a harvestory, ktoré spracujú stromy ako kombajny obilie, vytlačili z lesa kone a furmanov, nie je to tak. V lesnej prvovýrobe má človek a jeho štvornohý priateľ nezastupiteľné miesto aj dnes. Do ťažko dostupných terénov sa technika nedostane, navyše sú k prírode citlivejší.

Ukázať ťažkú prácu v lese, silu koní a zručnosť i šikovnosť furmanov je zmyslom podujatia, aké už 16 rokov láka tisícky ľudí do Novote. Novotské furmanské dni stali miestom stretnutí, zábavy a poučenia.

Kone a furmani súťažia v troch disciplínach. V prvej musia zvládnuť trať s rôznymi zátačkami so stanovišťami, kde musia nacúvať do vymedzeného priestoru či naložiť, preložiť a vyložiť drevo a vrecia. V druhej ide o presnosť v umiestnení kmeňa stromu. Divácky najatraktívnejšou býva ukážka sily. Na ovládanie koníka postačia slovká hió, čihi, hejta a curik. A pochvala.

Výsledky v jednotlivých disciplínach

Rýchlosť

1. Jozef Strakuľák so žrebcom Pejom

2. Milan Šefčík s valachom Borisom

3. Gregor Čapka s valachom Bočanom

Zručnosť

1. Milan Šefčík s valachom Dragom

2. Peter Francúz s valachom Figom

3. Marek Matušiska so žrebcom Bubom

Silová súťaž

1. Michal Raškevič so žrebcom Belom

2. Miroslav Šuľava s valachom Vilom

3. Michal Raškevič s valachom ciganom

