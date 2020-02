Bez boja skončili tretí

Podľa Mareku Hubu sú výhovorky súpera chabé.

25. feb 2020 o 13:00 Tomáš Ferenčík

Na hokejistov Dolného Kubína čakalo po vypadnutí so Žiar nad Hronom ešte play- off o 3. miesto v skupine Západ. Ich protivníkom mal byť Bratislavský hokejový klub. Cez víkend mali na domácom ľade odohrať prvé dva zápasy, no nehral sa ani

Súvisiaci článok Krstný otec a syn hviezdami Čítajte

jeden. „Zavolal mi zástupca klubu z Bratislavy, že k nám pre maródku nepocestujú,“ hovorí športový manažér MHK Dolný Kubín Marek Huba. „Je to ale len chabá výhovorka. Zápasy sa dali posunúť o týždeň neskôr, ale zástupcovia klubu z Bratislavy nemali záujem. Je to smutné, sme sklamaní, lebo toto sa nerobí. Na čo sa prihlasovali do ligy? A vôbec na čo išli do play-off, keď nemali záujem dohrať sezónu so cťou? Je to hanba.“