Pripomenuli si druhé výročie vraždy

Približne sto ľudí si na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne pripomenulo druhé výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

22. feb 2020 o 9:40 Martin Pavelek

ORAVA. V piatok sa vo viacerých mestách Slovenska zišli ľudia na spomienkovom zhromaždení na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Napriek nepriaznivému počasiu prišli aj na námestia v Dolnom Kubíne a Námestove.

„Vďaka práci a smrti Kuciaka máme prvý raz neskreslený obraz o tom, ako Slovensko skutočne vyzerá, a je to smutný obraz,“ povedal organizátor Ondrej Bukna.

„Kuciak o tom písal už dávno, len sme si ho nevšímali a keď sa mu vyhrážali, tak sme nevystúpili na jeho obranu. Svojou pasivitou sme posmeľovali zlo, proti ktorému bojoval a ktoré ho nakoniec zabilo. To, čo sa stalo, už nezmeníme, ale môžeme zmeniť to, čo príde. Treba ísť voliť a so sebou stiahnuť nerozhodnutých, váhajúcich. Ak sa trvalá zmena nepodarí, voľby budú každé štyri roky drámou a budeme sa opäť a opäť báť o osud tejto krajiny. Dokončime to, čo Kuciak začal. Chcem, aby sme sa definitívne prebudili a zmenili sa z pasívnej rezignovanej hmoty na aktívnych a angažovaných občanov. Aby sme k seba stiahli neveriacich a sklamaných, na ktorých teraz poľujú extrémisti, klamári a manipulátori. Môžeme Kuciakovi stavať pamätníky, pomenovať po ňom ulice, ale krajšej pamiatky, ako definitívna a trvalá obroda našej spoločnosti, nie je."

