Prechod Zákamenským grúňom už prekročil tisícku

Na svoje si prišli bežkári i milovníci turistiky.

21. feb 2020 o 9:00 Tomáš Ferenčík

ZÁKAMENNÉ „Takto si predstavujeme prechod,“ znelo medzi ľuďmi na 14. ročníku Zákamenským grúňom. A prišlo ich veru požehnane. „Registrujeme rekordné číslo,“ hovorí organizátor Peter Grofčík. „Počet účastníkov sa vyšplhal až na 1082, čo je o stovku viac ako vlani. Navarili sme osem kotlov gulášu a kotol držiek. Všetko sa zjedlo.“

Medzi bežkármi a turistami mali zastúpenie rôzne kúty Slovenska, ale i Česka a Poľska. Jaroslav Struhár z Bošácej-Zabudišovej chodí s partiou na Oravu veľmi rád a takto hodnotí 14. ročník v Zákamennom. „V porovnaní s Goralovou bežkou v Rabčiciach bol tento prechod oveľa náročnejší s celkovým prevýšením vyše 900 m. Najmä stupák na najvyšší bod prechodu na kótu Úšust 1155 m n.m. na slovensko-poľskej hranici nám dal riadne zabrať. Potom aj zjazd z kopca. Snehu bolo dostatok najmä vo vyšších polohách až 60 cm. Horšie to bolo pri dojazde do cieľa v obci Zákamenné, kde sneh počas slnečného počasia rýchlo ubúdal. V polovici trasy nás čakalo v lese bohaté občerstvenie, harmonikár a po návrate do cieľa kultúrny dom praskal vo švíkoch. Organizátori pripravili výborný guláš, zahrala nám do nálady kapela, potom aj harmonikári. O rok si to určite zopakujeme.“

Prechod Zákamenským grúňom si určite zopakujú aj ďalší milovníci bežiek a turistiky. Čo je tiež zaujímavé, organizátori vždy vyhlasujú a odmeňujú najmladšieho, najstaršieho a skorej narodenú účastníčku (pomenovanie pre najstaršiu).

