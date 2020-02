Krstný otec a syn hviezdami

Majstrovstvá sveta priniesli strhujúce športové momenty.

22. feb 2020 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Majstrovstvá sveta v zimnom triatlone opäť raz priniesli nádherné športové príbehy. Hlavnú úlohu si tentokrát zahrali Mário Košút a jeho krstný otec Slavomír Praj, obaja členovia Triatlon teamu Vavrečka.

Súboj o centimetre

Moment, keď vbiehajú do záverečnej cieľovej rovinky dvaja pretekári bok po boku a rozhoduje sa o medaile, nenechá chladného žiadneho športového fanúšika. Dvíha sa zo sedačky a s napätím sleduje, ako tento súboj dopadne. Nie v pozícii diváka, ale v úlohe športovca zažil napínavý finiš Mário Košút s Rusom Zalavtsevom. Obaja veľmi túžili získať bronzový kov z majstrovstiev sveta. Takmer od štartu sa držali spolu. Rozhodovala až posledná disciplína v behu na lyžiach. „Chcel som sa za ním odviesť a niekde mu nastúpiť, lenže sa nenechal. Vedel som, že musím prísť do cieľovej rovinky na prvom mieste, aby som mal lepšiu pozíciu na šprint. V záverečnom súboji som hodil nohu do cieľa a modlil sa, že to musí vyjsť.“